اسرع وأسهل طريقة مضغوط الدجاج وبطعم رائع ومميز

اسرع وأسهل طريقة مضغوط الدجاج يعد مضغوط الدجاج من الأطعمة الشهية التي تنتشر في دول الخليج العربي، وقد تم تسميته بهذا الاسم لأنه يتم بحلة الضغط، ويتميز عن غيره من الأطباق التي تشتهر بالخليج بأنه مليء بالعناصر الغذائية الهامة ويحمل الكثير من الفوائد، كما أنه لا يحتاج وقت طويل لنضجه وتحضيره، ويتم تسويته بالبخار، ويقدم كوجبة رئيسية مع السلطات والمقبلات، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل مضغوط الدجاج بالبخار. اسرع وأسهل طريقة مضغوط الدجاج اسرع وأسهل طريقة مضغوط الدجاج إليكم طريقة تحضير مضغوط الدجاج في المنزل بطعم رائع وقيمة غذائية عالية: دجاجة مقسمة.

نصف كليو من الأرز البسمتي.

ثمرة من البصل المفروم.

4 حبات من الطماطم المفرومة.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المهروس.

4 ثمرات من الجزر.

ملعقتين من الزبدة.

ورقتان ورق لورا.

مكعب مرقة دجاج.

4 أعواد من القرفة الخشب.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قرنين فلفل حار مجفف.

رشة ملح.

4ملعقة كاري.

نصف ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة حبهان مطحون.

كوب من اللوز المجروش.

بقدونس مفروم ناعم. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز وينقع في كمية من الماء. نقوم بإحضار إناء الضغط، ونضع به الزبدة ومن ثم نقوم بوضع البصل المفروم ويضاف له الثوم مع القيام بالتقليب المستمر. نقوم بإضافة قطع الدجاج وتترك حتى أن تأخذ لون ذهبي مع التقليب المستمر. نقوم بعد ذلك بوضع الطماطم والجزر بعد أن يتم بشره والصلصة للدجاج وتقلب. من ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود وورق اللورا وأعواد القرفة والفلفل احمر المجفف وتقلب المكونات معاً. نقوم بإضافة الكاري ومن ثم الكركم والكمون والحبهان المطحون، وتقلب المكونات حتى تمام التجانس. نقوم بتغطية القدر ونتركه على النار حتى تمام النضج. نصفي الأرز من الماء ويضاف لخليط الدجاج ومن ثم نضيف مكعب المرقة وتقلب المكونات معاً. يترك الخليط على النار حتى أن ينضج الأرز، وبعد القيام بذلك نسكب مضغوط الدجاج في صينية. نقوم بتزينه بالمكسرات المجروشة أو الزبيب كما تفضلين. طريقة التحضير:

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