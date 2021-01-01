طريقه لعمل بطبوط العشر دقائق بالحليب خفيف وهش رائع جدا جربيه

طريقه لعمل بطبوط العشر دقائق بالحليب البطبوط نوع من أنواع الخبز المغربي ويطلق عليه المخمار، في معظم المناطق والدول، ويتميز بشكله الدائري وذات لون يشبه المسمن بدرجة كبيرة، ويتم تناولها في العادة على وجبة الإفطار مع الزبد المذابة والعسل، وبالكثير من الأحيان نضع به حشوات أخرى متنوعة، ونحن اليوم جئنا لكم وصفة سحرية لعمل بطبوط العشر دقائق في المنزل بأقل وقت وجهد وبتكلفة ضئيلة.

طريقة عمل بطبوط العشر دقائق

اخترنا لكم اليوم من مطبخ المغرب المعروف، البطبوط المغربي بحشوات متنوعة:

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من السميد.

ملعقة من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

صدر دجاج للحشو.

كاري.

ثوم مهروس.

كزبرة.

بهارات مشكلة.

ماء دافئ للعجن.

نبدأ بتحضير الحشو من خلال تتبيل الدجاج بالكزبرة زيت الزيتون والكاري والبهارات والملح والفلفل والثوم، وتترك لمدة نصف ساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة، ومن ثم نضع ملعقتين من زيت الزيتون ونقلي بها الدجاج حتى ينضج ويحمر. نقوم بتحضير خبز البطبوط من خلال إضافة الدقيق في إناء عميق ويضاف له السميد والحليب المجفف والملح والخميرة وتقلب المكونات معاُ. من ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ للعجن حتى نحصل على العجين الملساء ونستمر بالعجن حتى أن تصبح طرية ولينة وتغطى وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر. نقوم برش سطح ملساء بكمية من الدقيق، ونفرد عليه العجين بالنشابة ونفرد العجينة بمقدار 1سم، ونحضر موب متوسط الحجم ونقسم العجين لدوائر ونزيل البواقي، ونترك العجين نصف ساعة أخرى لترتاح. نقوم بتسخين مقلاة على النار ونضع عجينة البطبوط ونلاحظ انتفاخ العجين ويقلب على الوجهين حتى ينضج ويتحمر، ونقوم بحشوه بحشوة الدجاج، ويقدم ساخن على الإفطار أو العشاء وبألف هنا وشفا.

طريقة التحضير: