فطاير تحفة بدون فرن بحشوة رهيبه الفطائر يوجد بها نسبة كبيرة من البروتينات، والتي تتميز بأنها هشة وناعمة وذات قوام لزج وناعم، ولن يفضل الكثير منا القيام بها بسبب ما تحتاجه من مجهود في العجن والخبز بالفرن وبإمكانك القيام بها بالمنزل، من خلال عجينة سائلة دون الحاجة للتخمير والعجن والخبز في الفرن، كما أنها بها الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل البيض والزبادي والدقيق، ومكونتها بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل منزل فهي من المكونات الأساسية بكل منزل، أصبح الآن بإمكان أن تقديمه مثل أفضل الشيفات بطعم ولا أروع، هيا بنا اليوم لنتعرف سوياً على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة للغاية.طريقة عمل الفطائر السائلة بالخلاط
تعرفي معنا على خطوات عمل الفطائر السائلة بالخلاط بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل ولا تحتاج للكثير من الوقت لتحضيرها:
المكونات:
- 4/3 أرباع كوب دقيق.
- 4/3 كوب سميد.
- رشة ملح.
- ملعقة من الخميرة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة سكر.
- ماء دلفئ للعجن.
- ملعقة من الزبادي.
- زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الدقيق ويضاف له السميد والبيض والملح ويضاف له الخميرة.
والزبادي والسكر ويضاف له الماء ونضرب الخليط سوياً حتى تمام التجانس ونحصل على قوام سائلي مثل الكيك.
نترك الخليط عدة دقائق حتى يتخمر في مكان دافئ لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة بالكثير.
نقوم الآن بتحضير مقلاة من النوع الغير لاصق وتدهن بالقليل من الزيت أو الزبدة على حسب الرغبة، وتوضع على نار متوسطة الحرارة، ثم نقوم بوضع بكمية من المزيج في المقلاة على حسب السماكة المرغوب بها.
وتترك الفطيرة وتقلب من الناحية للناحية بعد أن يجف الوجه الآخر، وترفع من على النار مع تكرار نفس الطريقة حتى الانتهاء من الكمية الموجودة، ويتم تناولها مع الجبن والعسل وبألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطاير تحفة بدون فرن بحشوة رهيبه تنفع للرحلات والعشا سهلة واقتصادية والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.