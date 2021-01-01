الفوائد السحرية للثوم، حيث تسعى الفتيات إلى إطالة الشعر وتكثيفه، فالشعر علامة من علامات جمال المرأة، وهو عنوان أنوثتها وأناقتها، و تنفق السيدات الكثير من الأموال الطائلة من أجل الحصول على شعر صحي، وتتمثل في جلسات البروتين المُعالج و جلسات البلازما بالإضافة إلى العديد من الشامبوهات والكريمات والأدوية، التي يتم تناولها إما عن طريق الفم أو وضعها مباشرة على فروة الرأس، ونظراً أن الطب الحديث يدعو إلى الإبتعاد عن المواد الكيميائية لما لها من اضرار جانبية خطيرة ومؤثرة فيما بعد على صحة الإنسان، يلجأ الأطباء في التوقيت الحالي إلى المواد الطبيعية، ومن هذه المواد الثوم، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم خلال السطور القادمة عبر موقعنا، الفوائد السحرية للثوم لشعر صحي ولامع وجذاب.

الفوائد السحرية للثوم

يوجد للثوم العديد من الفوائد السحرية للحصول على شعر قوي وصحي ولامع:-

1- مضاد أكسدة مما يعمل على علاج الأمراض التي تُصيب فروة الرأس.

2- عُصارة الثوم لها دور كبير في تكثيف الشعر الخفيف و إطالة الشعر القصير.

3- للثوم دور فعال من التخلص من القشرة التي تُصيب فروة الرأس.

4- تعمل على تنعيم الشعر وإصلاح الشعر التالف من الجذور وحتى الأطراف.

5- يتخلص من الحشرات التي قد تُصيب الشعر مثل القُمل.

طريقة استخدام الثوم للشعر

يمكن استخدام الثوم للشعر بعدة طُرق تبعاً لهدف استخدامه، و ذلك كالآتي:-

1- استخدام الثوم لعلاج أمراض فروة الرأس

عن طريق تقطيع الثوم إلى نصفين ثم يتم تمرير كل نصف على مكان المشكلة، ولكن يجب التنويه في حالات التهاب فروة الرأس الشديدة لا يمكن استخدام الثوم، وهذا يسري ايضاً على أصحاب فروة الرأس الحساسة.

2- الثوم لتكثيف الشعر

يتم وضع ثلاثة فصوص من الثوم في زجاجة من زيت الزيتون في مكان مُظلم مُدة 15 يوم، ثم يتم استخراج الزجاجة واستخدام الخليط بشكل يومي، وبعد شهر سوف تلاحظون الفرق.

3- الثوم للتخلص من القشرة

عن طريق وضع عُصارة فص الثوم على فروة الرأس مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف ثم يتم غسله بالماء جيداً.