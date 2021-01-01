عندك 2أكواب دقيق هتعملي فطاير تركيه بدون فرن تحفه هتعجب أولادك

عندك 2أكواب دقيق هتعملي فطاير تركيه بدون فرن تختلف طريقة إعداد الخبز من دولة لدولة أخرى ولكن أصبح الخبز التركي من أكثر أنواع الخبز اللذيذ والشهي ويتم القيام به بشكل سهلة وخطوات بسيطة، إذا قمت باتباعها بشكل صحيح ودقيق نضمن لك الحصول على طعم متميز، حيث أن يعتبر المطبخ التركي من أشهر وأرقة المطابخ على مستوى العالم، وأطعمته مليئة بالأكلات والوصفات الشهية والكثيرة والمختلفة، ونحن اليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال الطريقة المضمونة لعمل الخبز التركي في المنزل.

تعرفي معنا على طريقة تحضير الخبز التركي بمكونات بسيطة وسهلة في المنزل وبطعم ولا أروع:

المكونات:

كوبان من الدقيق.

ملعقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4/3 كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من السكر الناعم.

رشة ملح.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة من السمسم.

ملعقة من حبة البركة.

رشة محلب.

في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق ويخلط مع الملح بشكل جيد، ومن ثم نقوم بوضع باقي المكونات وتخلط سوياً بشكل جيد. نقوم بعجن الخليط على أن نحصل على عجينة ملساء وطرية لا تلتصق باليد. في إناء آخر نقوم بدهنه بطبقة من الزيت النباتي ونضع به العجينة، وتترك لمدة ساعة كاملة حتى أن تتخمر ويتضاعف حجمها. بعد انتهاء المدة والتأكد من تخمر العجين كما يجب أن يكون وازدد حجمه نقوم برفع العجين وتقسيمه لكور ترق بالنشابة ويتم وضع الخبز بصينة مدهونة بالقليل من الزيت وندهن وجه العجين أيضاً، وبعد ذلك نقوم برش الوجه بالسمسم وحبة البركة وينقش بأطراف أصابع اليد. نتركه مرة أخرى حتى يتخمر من مدة تتراوح ما بين ربع ساعة حتى 20 دقيقة، ومن ثم نقوم بوضعه في الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونه ذهبي ويقدم ساخن وبألف هنا وشفا.

طريقة التحضير: