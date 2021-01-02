طريقة عمل صابونة القهوة الساحرة في المنزل لتفتيح البشرة وجعلها كالقمر

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تبحث جميع الفتيات والسيدات عن طرق لتفتيح البشرة وجعلها نقية مشرقة وخاصة في وقتنا الحالي، لكن البحث يكون عن المنتجات الطبيعية والوصفات المنزلية بعيداً عن مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية المضرة بالبشرة، ونتحدث اليوم على أفضل وأقوى صابونة تفتيح وهى صابونة مجربة ذات مفعول قوي وهي صابونة القهوة، حيث تعمل القهوة بوجه عام على تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء والدهون والتخلص من الجلد الميت وهي تعتبر مقشر طبيعي للبشرة، وتقضي على احمرار والتهاب البشرة، وسنتحدث في هذه المقالة على طريقة عمل هذه الصابونة في المنزل وبعض فوائد القهوة للبشرة.مكونات صابونة القهوة الساحرة
تحتوي صابونة القهوة على مكونات سهلة وبسيطة جداً لا تكلفك شئ وهي كالآتي:
- ربع كوب من القهوة.
- ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.
- كوب من صابونة الجليسرين المبشورة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
نتعرف في هذا المقال على طريقة بسيطة وسهلة لتحضير هذه الصابونة التي لا تستغرق وقت طويل والطريقة هي:
- نقوم بتسخين الماء ونضع فيه الحليب البودرة ثم نضع بداخله صابونة الجليسرين المبشورة ونحركها حتى تذوب جيداً.
- ثم نضف بعد ذلك القهوة والفانيليا ونحركهم جيداً حتى يصبح الخليط متماسكاً.
- نضع الخليط في علبة وننتظره حتى يجف وتصبح صلبة كالصابون.
أهم فوائد القهوة للبشرة
يوجد العديد من الفوائد المهمة للقهوة التي تفيد لتفتيح ومعالجة البشرة وهذه الفوائد لا يعلمها الكثير من الناس وهي كالتالي:
- تعمل القهوة على تهدئة البشرة الحسّاسة والتخلص من احمرارها.
- تفيد في شد الجلد المترهل.
- تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة المفيدةٌ جداً للبشرة التي تعمل على حل مشاكلها عند وضعها مباشرة على البشرة.
- تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.
- تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.
- تعمل على معالجة الهالات السّوداء الموجودة تحت العين.
- وجد أن الكريمات التي تحتوي على القهوة تساعد في تخفيف السليوليت المزعج.
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