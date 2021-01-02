طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بخلطة سرية جديدة ومميزة

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يعد القرنبيط المقلي من الأكلات المصرية المشهورة في فصل الشتاء، فهو نوع من الخضار الغني بالألياف ويحتوى على عناصر ذات قيمة غذائية متكاملة، فهو يحتوى على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مفيدة جداً لجسم الإنسان، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة منها المقلي والمشوي ويمكنك إعداده كصينية في الفرن، وكل طريقة تختلف عن الأخرى في المذاق حسب المكونات المستخدمة، فمذاقه جميل وشهي ويمكنك تقديمه بجانب السلطات الخضراء أو سلطة الطحينة، ويعد أيضاً من الوجبات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى كثير من المال مثل الأكلات الأخرى، وسنقدم في هذا المقال طريقة مختلفة ومميزة لعمل القرنبيط المقلي المقرمش.مكونات عمل القرنبيط المقلي
مكونات القرنبيط المقلي المقرمش بسيطة واقتصادية وهي كما يلي:ـ
- زهرة قرنبيط مقسم إلى أجزاء صغيرة.
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- 2 بيضة.
- فص ثوم مهروس.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- حزمة من البقدونس.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كمون.
- زيت غزير للقلي.
- ملعقة من النشا.
- للسلق يستخدم، الماء وملعقة من الملح والكمون.
يمكن تحضير القرنبيط المقلي المقرمش باتباع الخطوات الآتية:ـ
- لغسل القرنبيط يتم استخدام وعاء به كمية من الماء وملعقة كبيرة من الملح، ويتم نقع قطع القرنبيط به لمدة ربع ساعة، للتخلص من الشوائب السوداء العالقة به لضمان نظافته بشكل جيد.
- نضع إناء على النار به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليه ملعقة من الكمون والملح، ومع بداية الغليان نضيف قطع القرنبيط إلى الماء المغلي، ونتركها لمدة دقيقة واحدة ثم نخرجها.
- ثم نقوم بفرم الكزبرة والبقدونس فرماً ناعماً، ثم يتم خلطهم مع الثوم المهروس.
- في إناء عميق يتم خلط المكونات البيض والملح والكمون والماء، ثم نضيف الكزبرة والبقدونس التي تم خلطهم مع الثوم ونقلب جيداً، ثم نضيف نصف كمية الدقيق إلى الخليط ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط سميك.
- في طبق متسع نضع الكمية المتبقية من الدقيق، ونضيف إليه رشة الملح مع ملعقة من النشا ونقلب جيداً.
- يتم وضع قطع القرنبيط في الخليط، ثم نخرجها ثم توضع في طبق الدقيق والنشا وتغطي بالدقيق، ثم نقوم بتسخين الزيت ونضيف القطع إلى الزيت ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم توضع القطع على ورق المطبخ لكي يتم تصفيتها من الزيت.
- ضعيها في طبق التقديم وتزين بالكزبرة الخضراء وتقدم مع جميع السلطات، بالهنا والشفا.
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