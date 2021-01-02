طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بخلطة سرية جديدة ومميزة

يعد القرنبيط المقلي من الأكلات المصرية المشهورة في فصل الشتاء، فهو نوع من الخضار الغني بالألياف ويحتوى على عناصر ذات قيمة غذائية متكاملة، فهو يحتوى على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مفيدة جداً لجسم الإنسان، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة منها المقلي والمشوي ويمكنك إعداده كصينية في الفرن، وكل طريقة تختلف عن الأخرى في المذاق حسب المكونات المستخدمة، فمذاقه جميل وشهي ويمكنك تقديمه بجانب السلطات الخضراء أو سلطة الطحينة، ويعد أيضاً من الوجبات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى كثير من المال مثل الأكلات الأخرى، وسنقدم في هذا المقال طريقة مختلفة ومميزة لعمل القرنبيط المقلي المقرمش.

مكونات عمل القرنبيط المقلي

مكونات القرنبيط المقلي المقرمش بسيطة واقتصادية وهي كما يلي:ـ

زهرة قرنبيط مقسم إلى أجزاء صغيرة.

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

2 بيضة.

فص ثوم مهروس.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

حزمة من البقدونس.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

زيت غزير للقلي.

ملعقة من النشا.

للسلق يستخدم، الماء وملعقة من الملح والكمون.

طريقة التحضير

يمكن تحضير القرنبيط المقلي المقرمش باتباع الخطوات الآتية:ـ