طريقة أصابع دجاج مقرمشة بصوص فلفل الحار

طريقة دجاج بصوص الفلفل الحار من الأطباق المميزة السريعة التي يتم صنعها في أي وقت خاصة في العزومات الطارئة والأزمات، بالدجاج بالصوص الحار من الأطباق سريعة التحضير التي يمكن صنعها بأي وقت فهي شهية ولذيذة لكل من يحب تناول الدجاج ولكن بوصفات جديدة مصنوعة بالصوص الحار حيث تقلى صدور الدجاج بعد أن يتم غمسها في الدقيق وتتبل من جميع الجهات ونحضرها بتتبيلة رائعة، ثم توضع في الصوص الحار المميز بتلك الوصفة التي ستقدم بأشهى تتبيلة دجاج حار بطبقة مقرمشة. مكونات عمل أصابع دجاج مقرمشة بصوص الفلفل الحار كمية من الزيت للقلي وتحمير. دقيق لتغطية الطبقة الخارجية. مكونات عمل أصابع دجاج مقرمشة بصوص الفلفل الحار مكونات تتبيلة الخارجية ثمرة فلفل حار. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. نصف كوب ماء. ربع كوب خل أبيض. عدد 4 ملاعق كبيرة سكر. ملعقة كبيرة نشا مذابة بنصف كوب ماء. مكونات تتبيلة دجاج عدد 2 صدور دجاج. بيضة كبيرة. ملح على حسب الرغبة. رشة صغيرة فلفل أبيض. ملعقة كبيرة خل. ملعقة كبيرة سكر بودرة. ملعقة كبيرة نشا أبيض ناعم. خطوات وطريقة أصابع دجاج كرسبي بصوص حار يقطع الدجاج إلى شرائح بالطول وتكون عريضة نوعا ما وسميكة، وتحدثي بها ثقوب كي تمتص الدجاج التتبيلة.

نحضر تتبيلة الدجاج توضع في وعاء البيض والفلفل الأبيض والملح والقليل من الخل والسكر والنشا وتقليب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمازج معا.

ثم توضع التتبيلة على الدجاج وقلبيهم حتى تتغطى كل قطع الدجاج المقطعة بالطول بتلك تتبيلة، وتترك على جنب حتى تتشرب نكهات التتبيلة.

ثم أزيلي بذور فلفل الحارة من ثمار الفلفل ثم يقطع إلى مكعبات صغيرة ويوضع في مقلاه ونضيف عليه الثوم والماء والخل والسكر، وتقلب المكونات مع بعضها وتوضع على نار هادئة لدقائق معدودة حتى يسخن المزيج.

ثم يحضر نصف كوب من الماء ويوضع عليه النشا وتقليبه حتى يذوب النشا ويضاف إلى الصوص مع الإستمرار في التقليب وضعي رشة ملح، وعندما يثقل قوام المزيج يطفئ النار.

يغطى الدجاج بالدقيق من كل الأطراف ويقلى في زيت ساخن غزير حتى يكون دجاج باللون الذهبي ويخرج من زيت ويصفى جيدا.

ثم يوضع الدجاج على الصوص الحار ويقلب جيدا ثم نضع الدجاج في طبق التقديم وأن تكون جاهزة قطع الدجاج في التقديم وتناولها. خطوات وطريقة أصابع دجاج كرسبي بصوص حار

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