طريقة عمل ماسك الخميرة البيرة بالعسل لشد الوجه وتسمينه بخطوات رائعة بالمنزل

يعتبر ماسك الخميرة البيرة ، البديل الطبيعي لحقن البوتكس التي تستخدم لشد الوجه وتسمينه، فهو يمنح البشرة النضارة الكاملة ويعطيها ملمس ناعم ويزيد من نضارتها ويمنحها توريدناً طبيعياً، فهو يحتوي على مواد طبيعية لا تضر بالبشرة، لأن القناع يحتوي على مكونات تساعد البشرة على التخلص من الشوائب وتزيل الخلايا الميتة، وتخفي علامات الشيخوخة، وتحارب الكلف والنمش في الوجه، فاذا كنتي ترغبين في الحصول على بشرة جميلة ومتألقة ومشرقة، فتعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الخميرة الرهيب الذي يساعدك على تجميل بشرتك ويعطيها ملمس ناعم مثل الحرير.

مكونات ماسك الخميرة البيرة لشد الوجه وتسمينه

يحتوي القناع على بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تسمين الوجه وتمنحه النضارة الكاملة وهى كما يلي:-

ملعقة من الخميرة البيرة. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من الزبادي. عصرة ليمونه. نصف ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات الأتية للحصول على ماسك الخميرة البيرة الذي يساعد في تسمين الخدود وشد الوجه وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع العسل والخميرة والزبادي وعصرة الليمون والخل ونخلط المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط ناعم.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون.

نقوم بدهن الوجه بواسطة أصابع اليد بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الخليط.

نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة حتى يجف تماماً.

نفرك الوجه بالأيدي حتى نتخلص من الجلد الميت.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء المثلج الذي يعمل على اغلاق المسام وبعدها نقوم بدهن الوجه بأي كريم مرطب.

تكرار هذه الخلطة مرة كل يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

فوائد ماسك الخميرة البيرة لتسمين الوجه

يوجد للخميرة فوائد عديدة سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:-