بالبصل والبطاطس اعملي وجبة سريعة ومفيدة التونة فش وجبة متكاملة، جميعا يبحث في معظم الأوقات علي أكلات سهلة وسريعة وغير مكلفة، وفي نفس الوقت تكون ذات قيمة وفائدة كبيرة، حيث تأتي علينا بعض الأوقات يسيطر علينا الشعور بالممل من المطبخ ومن الوقوف في المطبخ، أو عمل أكلات تأخذ الكثير من الوقت، لذا نبحث عن أسهل الأكلات التي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود وفي ذات الوقت تكون غنية بالفيتامينات والمعادن ، لذلك سنشرح لكم اليوم وجبة التونة فش مكوناتها وطريقة تحضيرها .

بالبطاطس والبصل اعملي وجبة سريعة ومفيدة

التونة فش وجبة متكاملة العناصر الغذائية، طبق واحد يحتوي علي كل الفيتامينات، والعناصر الغذائية التي قد يحتاج إليها الجسم في اليوم، وهو ما نبحث عنه أكلة يحبها الأطفال قبل الكبار، لذا تستطيعي عمل التونة فش لتغذية الأطفال ، أو كوجبة سريعة للغداء، وأيضا يمكن تناولها كوجبة عشاء، ويرجع ذلك لسهولة إعدادها، ووفرة مكوناتها، ورخص ثمنهم، ولا تحتاج للكثير من الوقت، ووجبة مجربه ويحبها الصغير والكبير، وفيما يلي سنقوم بتوضيح مكونات وطريقة التونة فش.

مكونات وجبة التونة فش

التونة فش تتكون من مكونات غنية بالفيتامينات وتتميز بكونها متوفرة في أي بيت، كمان إنها رخيصة الثمن، ومكونات التونة فش :

أول وأهم مكونات التونة فش هو الأرز، ويتم تجهيز كمية الأرز علي حسب عدد الأفراد التي ستقوم بتناول الأكل، نحضر ثلاثة أكواب من الأرز علي سبيل المثال .

وأهم مكون من مكونات التونة فش هي التونة، سنقوم بتحضير ثلاثة علب من التونة المعلبة الجاهزة، وتفضل أن تكون تونة مفتتة .

ومن مكونات التونة من الخضروات البصل، قومي بإحضار ثلاث بصلات متوسطة الحجم، أو أكثر أو أقل علي حسب الرغبة.

بطاطس مقطعة مكعبات من أهم مكونات التونة فش، قومي بإحضار حوالي خمس حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

والقليل من التوابل مثل الملح والفلفل والكمون .

وتكفي هذه المكونات حوالي خمس أفراد، ويمكنك تحديد الكمية علي حسب عدد الأفراد .

أولا سنقوم بسليق الأرز، سنضع معلقة من الزبدة ونضع بها كمية الأرز بعد غسلها ثم سنقوم بوضع نفس الكمية من الماء المغلي،وبعدها ضعي الملح حسب الحاجة.

ثم نحضر البطاطس، قومي بتقطيع البطاطس إلي مكعبات ثم بعدها اسلقيها حتي تنضج، وقومي بتصفيتها وضعي عليها التوابل الملح والفلفل والكمون.

ونقطع البصل إلي شرائح ونضيف عليه القليل من الخل والليمون والملح والفلفل، وقومي بدعك البصل بيديك حتي يذبل ويشرب التوابل .

افرغي عبوات التونة علي البصل ثم ضعي عليهم البطاطس المسلوقة، وقلبيهم جيدا وعند الأكل يتم تفريغ كمية الأرز التي تحتاجي إليها ثم ضعي فوقها كمية من الخليط المكون من البصل والبطاطس والتونة .

طريقة تحضير التونة فش