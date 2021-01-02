كيفية تحضير كب كيك راس السنة بشكل بابا نويل بطعم مختلف ومذاق رائع يعتبر الاحتفال براس السنة من اهم واشهر الاحتفالات لذلك يفضل عدد من الناس الاحتفال بها في الخارج ولكن معظم البعض الأخر يرغب ويحب الاحتفال براس السنة في المنزل لذلك يتم صنع حلويات مميزة وشهية للاحتفال براس السنة ومن هذه الحلويات سنعمل على صنع الكب كيك فأنة محبب ومفضل للكبار والصغار وبالأخص الأطفال وذلك إذا كان الكب كيك مزين بشكل رائع وشهى ولكى تحصلي على كب كيك شهى ولذيذ يجب عليكى معرفة كيفية تحضير كب كيك راس السنة بشكل بابا نويل بطعم مختلف ومذاق رائع وذلك بتطبيق المكونات الخاصة بية وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تقدمي لأفراد أسرتك أشهي واطعم كب كيك بشكل مميز وجميل ومذاق لذيذ. المقادير 1/2 1كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب لبن

3/4 كوب زيت

1/2 كوب كاكاو خام

1 معلقة كبيرة بيكنج بودر

3 بيضات

رشه فانيليا

للحشو

فراولة خطوات تحضير الكب كيك كيفية تحضير كب كيك راس السنة بشكل بابا نويل بطعم مختلف ومذاق رائع.

اعمل على تقسيم المقادير في اثنين من البولة المقادير الجافة في بوله والمقادير السائلة في بوله.

ابدأ باحضار بوله عميقة لكى أقوم بوضع المقادير السائلة وهى 3 بيضات ثم أضيف الزيت ثم كوب اللبن ثم أقوم بإضافة كوب السكر ثم رشه الفانيليا.

أقوم بضرب المكونات بالمضرب واذا لم يتواجد ممكن اعمل على ضربهم بالخلاط حتى يصبح الخليط جاهز.

أقوم باحضار بوله اخرى عميقة لكى أقوم بوضع المقادير الجافة وهى الدقيق ثم نصف كوب كاكاو واعمل على خلطهم جيدا.

أقوم بضرب المكونات السائلة ثم أقوم بإضافة المكونات الجافة حبة بحبة وأقوم بالضرب حتى تنتهى المكونات الجافة.

اعمل على الضرب الجيد لكى تمتزج جميع المكونات ببعضها ويصبح الخليط ناعم وقوامة مناسب بشكل جيد .

أقوم بتقليب الخليط بالمعلقة جيدا حتى يتم خروج أي هوا داخل الخليط ويصبح جاهز. كيفية تجهيز الكب كيك كيفية تحضير كب كيك راس السنة بشكل بابا نويل بطعم مختلف ومذاق رائع. أقوم باحضار كيس الحلوى وأملأه بالخليط لكى يكون جاهز. اعمل على احضار صينية بها ورق الكب كيك الألومنيوم. أقوم باحضار الفراولة واعمل على قطع الجزء الأعلى لكى اضعها في وسط الكب كيك. اعمل على وضع كمية بسيطة من الخليط ثم اضع قطع الفراولة ثم اضع خليط مرة اخرى حتى اغطي الفراولة. اعمل على عدم ملئ ورقة الكب كيك بالخليط أي اضع من الخليط 3/4 من ورقة الكب كيك. اعمل على عدم ملئ ورقة الكب كيك لكى اعطي لخليط داخل الورقة مساحة للارتفاع عند التسوية. كيفية تسوية الكب كيك اعمل على وضع الكب كيك بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مثل الكيكة تماما. يتم وضع الكب كيك في الفرن لمدة 1/3 ساعة حتى يتم تسويته وألاحظ ارتفاعه بذلك يكون تمت تسويته. أقوم على إخراج الكب الكيك من الفرن واتركه لكى يبرد تماما حتى يكون جاهز لتزيين. كيفية تزيين الكب كيك كيفية تحضير كب كيك راس السنة بشكل بابا نويل بطعم مختلف ومذاق رائع.

بداية أقوم بتحضير الكريم شانتية وأقوم بقسم الكمية إلى نصفين حتى يصبح عندي كمية كريم شانتية باللون الأبيض.

اعمل على وضع الكمية الأخري من الكريم شانتية واضع عليها لون اخضر من ألوان الطعام واعمل على تقليبة جيدا حتى يصبح عندي كريم شانتية باللون الأخضر.

أقوم بتزيين الكب كيك وذلك عن طريق صنع شكل بابا نويل من الفراولة.

اعمل على احضار الفراولة وأقوم بقطع راس الفراولة الخضراء حتى تصبح لها قاعدة واعمل أيضا على قطع راس المثلث للفراولة.

اعمل على احضار الكريم شانتية الأبيض واضعة على الفراولة بعد ما عملت أن تقف على القاعدة التي صنعتها ثم اضع فوق الكريم شانتية رأس المثلث للفراولة.

أقوم بصنع العين من الشوكلت شيبي الصغيرة واذا لم يتواجد ممكن استبدلها بصوص شكولاته.

اعمل على صنع زراير له من الكريم شانتية وأيضا اضع خيط بسيط من الكريم شانتية فوق مثلث الفراولة حتى تكتمل شكل طاقية بابا نويل.

اعمل على احضار قطعة الكب كيك واضع عليها كريم شانتية من الداخل إلى الخارج بحيث اصنع قاعدة من الكريم شانتية اثبت عليها شكل بابا نويل الذي صنعته من الفراولة.

اعمل على وضع شكولاته فارماسية على القاعدة المصنوعة على الكب كيك من الكريم شانتية حتى تعطيني شكل جيد وممتاز.

أقوم بتزيين الكب كيك بصنع شكل اخر من الفراولة على شكل شجرة الكريسماس.

أقوم بقطع الجزء الأخضر من الفراولة بشكل متساوي حتى تصبح لها قاعدة.

أقوم بوضع الكريم شانتية على الكب كيك من الداخل إلى الخارج حتى يصبح عندي قاعدة متساوية اضع عليها الفراولة التى صنعتها على شكل بابا نويل.

اعمل على تغليف الفراولة بكريم شانتية اخضر حتى تصبح مثل شكل شجرة الكريسماس وارش عليها من شكولاته فارماسية حتى تعطيني شكل جيد ومميز.

اعمل على احضار الكريم شانتية واضعة على الكب كيك من الداخل إلى الخارج لكى يكون عندي ارضيه من الكريم شانتية ثم أقوم بوضع قطعة الفراولة بعد ما اكون صنعت لها قاعدة التى صنعت على شكل شجرة الكريسماس.

أقوم بوضع بسكوته آيس كريم واعمل على تغليفها بالكريم شانتية الأخضر لكى يصبح عندي شكل اخر اكبر وأطول لشجرة الكريسماس.

أخيرا تكوني بذلك قدمتي لعائلتك بعد معرفة كيفية تحضير كب كيك راس السنة بشكل بابا نويل بطعم مختلف ومذاق رائع وبشكل مميز وجميل. المقاديرخطوات تحضير الكب كيككيفية تجهيز الكب كيككيفية تسوية الكب كيككيفية تزيين الكب كيك

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