طريقة صبغة الشعر باللون الأحمر الاكاجو بدون كيماويات صبغت شعري باللون الأحمر ( الاكاجو ) في البيت لون ثابت من أول استخدام

طريقة صبغة الشعر باللون الأحمر الاكاجو، الكثير من السيدات يتجهون دائما إلى التغير والتجديد في المظهر الخارجي لديها ومن ضمن هذه التغيرات هو تغير في لون الشعر، والبعض يتجه إلى تغير لون الشعر بسبب ظهور شعيرات بيضاء في الرأس وبصفة خاصة كبار السن، منهم من يتجه إلى استعمال الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر وتتسبب في تقصفه وهيشانه ومنهم من يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تغير من لون الشعر وهو الحل الأمثل لذا تابعوا معنا طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الاكاجو .

طريقة صبغة الشعر باللون الأحمر الاكاجو وصفة الشمندر والزبادي لتصبغ الشعر طريقة صبغة الشعر باللون الأحمر الاكاجو وصفة الشمندر والزبادي لتصبغ الشعر عصير الشمندر له قدرة كبيرة على تغير لون الشعر إلى الشعر البني المحمر كما يمكن وضعه مع الحناء . مكونات وصفة الشمندر وخل التفاح . قطعة واحدة من الشمندر ذات اللون الأحمر.

كوب من الزبادي.

أربعة ملاعق طعام كبيرة من خل التفاح.

ملعقة طعام كبيرة من لون الطعام الأحمر.

استخدام كيس حناء اللون الأحمر من النوع اكارا ذات الأصل الهندي. طريقة تحضير واستخدام وصفة الشمندر الزبادي يتم تقطيع البنجر أو الشمندر إلى قطع صغيرة ثم نقوم بضربة في الخلاط مع إضافة نصف كوب ماء حتي يصبح ناعم جداً .

يتم تصفية البنجر وأخذ السائل منه.

يتم خلط سائل البنجر والزبادي والخل ولون الطعام وإضافة محتوى الحناء.

يتم خلط المكونات جيدا ومن الممكن استبدال الخل التفاح بالخل العادي إذا لم يتوفر أو عصير الليمون لقدرتهم على تثبيت اللون مثل خل التفاح.

يتم تطبيقه على الرأس كله من الجذور حتى الأطراف.

تترك هذه الوصفة على الشعر لمدة أربع 4-5 ساعات .

يغسل الشعر بالماء الفاتر ثم البارد دون استخدام الشامبو في بداية الأمر . مكونات وصفة الشمندر وخل التفاح .طريقة تحضير واستخدام وصفة الشمندر الزبادي وصفة عصير البنجر مع الحناء لصبغ الشعر وصفة عصير البنجر مع الحناء لصبغ الشعر البنجر مفيد جداً للشعر لأنه يغذي ويقوى الشعر ويعمل على تطويل وإنبات الشعر كما يصلح لصبغ الشعر باللون الأحمر ( الاكاجو ) . مكونات وصفة عصير البنجر مع الحناء لصبغ الشعر كأس من عصير البنجر.

ملعقتين طعام كبار خل الطعام.

أربعة ملاعق من طحين أوراق جوز الهند.

كأس من الحناء.

ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من النشا.

استخدام صفار بيضه واحدة . طريقة استخدام وتحضير وصفة عصير البنجر لتغير لون الشعر يتم خلط المكونات البودر في وعاء ثم إضافة السوائل وعصير البنجر بالتدريج للحصول على قوام يمكنك وضعه على شعرك ولم يتساقط منه.

نوزع الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتي يغطي الشعر كله .

يغطى الشعر جيدا بكيس مخصص للشعر ثم يترك على الشعر حتى يجف.

ثم يترك على الشعر حتى يجف. يكرر استعمال الوصفة أربعة أيام للحصول على درجة جيدة من اللون. نظرا لأن السيدات تهتم بتغير لون الشعر في المناسبات وغير المناسبات لقد تم عرض بعض الطرق الطبيعية للحصول على اللون الأحمر دون تدخلات للمواد المضرة والتالفة للشعر فلا تترددوا في استعمالها.

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