رشه قبل النوم  بمكونين فقط غيري شعرك وشعر بنتك وصفه علاج تساقط الشعر وإنباته وتكثيفه

علاج تساقط الشعر وإنباته وتكثيفه ، العناية بالشعر شيء مهم للغاية لأنه يؤثر بشكل أساسي في المظهر الخارجي للصغار والكبار لذا تبحث السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تعطي أفضل النتائج لشعرها وشعر بناتها وتبتعد عن المستحضرات الجاهزة لتجنب أي مواد ضارة على فروة الرأس وبصفة خاصة للأطفال الصغار لذا سوف نعرض عليكم طريقة يتم استخدامها بطريقة أمنه لأبنتك ليصبح شعرها أكثر طولا وجمالا وقوة .



وصفة القرفة والنعناع علاج تساقط الشعر وإنباته وتكثيفه

القرفة مهمه جداً في علاج تساقط الشعر وإنباته مرة أخري كما تعمل على تقوية بصيلات الشعر .

استخدام أعواد القرفة.

أوراق النعناع.

الماء المغلي.

يتم نقع أعواد القرفة في كأس ونصف من الماء المغلي لمدة يوم كامل.

ضرب أوراق النعناع في الخلاط مع سائل منقوع القرفة.

يتم وضعه في بخاخة ورشة على الشعر بالكامل وبصفه خاصة فروة الرأس.

يمشط به الشعر ويعطي رائحة منعشه للشعر وسوف تلاحظين الفرق في تطويل ولمعان الشعر وإنباته مرة أخري .

. يكرر استخدام البخاخ يوميا قبل النوم .

مكونات وصفة القرفة لمنع تساقط الشعرطريقة تحضير واستخدام وصفة القرفة للشعر .

وصفة الزعتر والقرنفل للشعر

الزعتر مفيد لتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه لأنه يعمل على تنشيط وتعزيز الدورة الدموية في الرأس كما أن الزعتر مفيد في تغذية الشعر جيداً .

مكونات وصفة الزعتر لتطويل الشعر .

أعواد القرفة.

ملعقة طعام كبيرة من الزعتر.

ملعقة طعام كبيرة من الحلبة.

ملعقة طعام كبيرة من القرنفل.

قطع من قشر البرتقال أو اليوسفي.

كأس ونصف من الماء سبق غليانه.

طريقة تحضير واستخدام الزعتر لتكثيف وإنبات الشعر

يتم وضع أعواد القرفة في وعاء ثم وضع عليه كأس ونصف من الماء المغلي.

وضع ملعقة كبيرة من الحلبة ثم ملعقة طعام كبيرة من الزعتر ثم وضع قطع من قشور البرتقال.

يغطي الخليط جيدا ويترك ليله كاملة.

يوضع على الخليط ملعقة طعام كبيرة من أعواد القرنفل.

يترك الخليط لمدة ليلة كاملة أخرى في الثلاجة.

يصفي الخليط وأخذ السائل ووضعه في بخاخة.

ثم يستخدم في وضعه على الشعر يوميا قبل النوم مع تصفيفه.

جميع الوصفات السابقة بمكونات طبيعية تغذي الشعر من الجذور وتعمل على تقويته ولمعانه وتجعله أكثر طولا فلا تترددي في استخدام إحدى هذه الوصفات لك ولابنتك.