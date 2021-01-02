أسباب المشاكل الزوجية وكيفية القضاء عليها بأساليب بسيطة 

أسباب المشاكل الزوجية , المشاكل هي الكابوس الذي يُهدد طمأنينة الزوجين، ويَتسبب في هدم الزواج، وإذا وضع الزوجين أيديهم على سببها، استطاعوا اجتيازها، ومواجهتها بقوة، لذا الخطوة الأولى والقاعدة الأساسية في نَجاح الزواج، وطرد المشاكل هي معرفة أسباب المشاكل الزوجية وطرق التغلب عليها؟.

أسباب المشاكل الزوجية

يَظن البعض أن اختيار الشخص المثالي هي الطريقة المثالية التي سَتجعلهم يَعيشون حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة، ولكن هذا ليس كل شيء، لأن المشاكل يُمكن أن تَطرق الباب، حتى وإن كان الحب أسطوري، أو كان بين الزوجين تفاهم كبير، لأن مع مرور الوقت يَتعرض الزواج لبعض المواقف، قد تَكون سببًا لظهور المشاكل، وتَلك بعض من المشاكل الزوجية الأكثر شيوعًا:-

التَركيز فقط على الأخطاء

لا الزوج أو الزوجة يَقبلون بأن يَتم التحدث على عيوبهم امام الآخرين حتى وإن كانت على طريقة المزاح، ولا يَجوز الانتقاد حتى وإن صدر بعض الأفعال التي لا تَلقى قبولًا لدى أحد الطرفين، فتلك هي أكثر مشاكل الزوجية التي تُعكر صفو العلاقة.

فضح أسرار الزوج / الزوجة

الزوجين هم صندوق أسرار بعضهم البعض، قد يخطئ البعض في التحدث بأمور خاصة لا يَجوز التحدث بها، مع اعتبار أن ما يُحدثونه قريبًا منهما الاثنين مثل أحد الوالدين، الأشقاء، الأصدقاء المقربين، لأن الزوج أو الزوجة لو كانوا يُريدون أخبارهم كانوا قاموا بذلك.

المشاكل المادية

لا يُمكن أن تكون كل المشاكل المادية، هي مشاكل تعثر وحسب، لأنها يُمكن أن تَكون مختلفة كثيرًا مثل إن كانت الزوجة أو الزوج مصرف بشكل مُبالغ، أو العكس، تَرتيب الأولويات المادية مختلفة لكلًا من الزوج والزوجة، لذا يَجب الحصول على نقطة تَوافق بينهما لصرف المال والتحكم به بشكل يُرضي الطرفين.

تَوجيه عبارات اللوم وعدم الثقة والغيرة

قد تَكون هذه هي المشاكل الزوجية الرئيسية التي يُعاني منها أغلب الأزواج، وقد تَكون هي القنابل الموقوتة التي يُمكن أن تُدمر الزواج، وتَقلب الحياة رأسًا على عقب، فلا يُمكن أن تَسير الحياة الزوجية مع الشك في أحد الزوجين، أو بتوجيه عبارات اللوم والإهانة، أو بالغيرة الشديدة، بالرغم أن الغيرة مطلوبة، إلا أنها يَجب أن تَكون بحدود.

الخيانة الزوجية

مُدمرة العلاقة الزوجية هي الخيانة، لأن بعض الأزواج لا يَستطيعون التغلب على المشاعر التي مرت عليهم أثناء كشفهم للخيانة، وعدم القدرة على التسامح، وقد تَكون الخيانة عبر كلمة، أو نظرة، أو حتى بالشعور بالإحساس، فلا يشترط أن تَكون بالدخول لعلاقة كاملة.

مشاكل الإنجاب

في بعض الأوقات قد تَرغب الزوجة في الإنجاب، والزوج يُريد التأجيل ولو قليلًا، أو العكس، تلك المشاكل قد تَكون أكثر شيوعًا للمتزوجين حديثًا، لذا يَجب معرفة ما هي الطريقة التي يُفكر بها كلًا من الطرفين، والعمل على مواكبتها.

أفضل الطرق التي تٌساعد في القضاء على المشاكل الزوجية.

قد يَرى الزوجين أنفسهم أمام المشاكل، لوهلة قصيرة قد يُفكرون أن الهروب، أو الطلاق هو الحل الوحيد للتخلص من هذه المشاكل، في حين أنه يٌمكن إدارة المشاكل وتَخطيها بكل سهولة:-