تركيبة طبيعية فريدة لتنعيم الشعر الخشن والجاف وإزالة الشيب المبكر نهائياً

تركيبة طبيعية فريدة لتنعيم الشعر الخشن والجاف وإزالة الشيب المبكر، هي تركيبة غير تقليدية عبارة عن خلطتين طبيعيتين يتم استعمال كل منهما مرتين في الشهر بمعدل خلطة واحدة مختلفة كل أسبوع، الخلطة الأولي تستخدم مرة كل أسبوعين لها فاعلية طبيعية ليس لها مثيل في تنعيم وفرد الشعر الخشن وترطيب الشعر الذي يعاني من الجفاف، أما الخلطة الثانية وتستخدم مرة واحدة كل أسبوعين أيضا فهي رائعة في التصدي لمشكلة الشيب المبكر، وتعزز لون الشعر الطبيعي وتكسبه الفيتامينات الطبيعية التي تمنع الشيب والجفاف.

تنعيم وفرد الشعر الخشن بمكونات طبيعية

خلطة اليوم في تنعيم وفرد الشعر الخشن فريدة من نوعها وغير منتشرة، ولكنها جاءت بنتائج إيجابية على كل من استخدمتها؛ وذلك يرجع إلى أنها خلطة مركبة، في النصف ساعة الأولى يتم تطبيق الوصفة الأولى على الشعر وهي عبارة عن خلط ملعقتين من الأفوكادو وملعقتين من جل الصبار ومعلقة من زيت الزيتون في وعاء، وفي وعاء آخر يتم تسخين ملعقتين من زيت جوز الهند مع عدد من أوراق الكاري وخلط المكونات معاً ثم تركها لتبرد جانباً، بعد ذلك يتم خلط وتقليب جميع المكونات بعناية ثم تطبيق الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة مع استخدام وعاء بلاستيكي لتغطية الشعر.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الخلطة، ويتم الانتظار لمدة 5 دقائق ثم يتم تطبيق الخلطة الثانية وهي بسيطة للغاية حيث تعتمد على المايونيز فقط، ويتم تركها على الشعر بعد تمشيطه لمدة نصف ساعة أخرى مع استخدام منشفة ساخنة هذه المرة، وبعد ذلك يُغسل الشعر بشامبو مناسب ثم يتم تجفيفه وتمشيطه بعناية بواسطة مشط خشبي مع استعمال كريم مرطب.

علاج الشيب المبكر وتعزيز لون الشعر

وصفة علاج الشيب المبكر تعتبر وصفة ثلاثية ولكنها رائعة المفعول وتستخدم مرة كل أسبوعين كما ذكرنا، سوف تقومين باستخدام عصير البصل على شعرك لمدة ربع ساعة، وبعد غسل الشعر بالشامبو المناسب يتم غسل الشعر بعصير البقدونس وتركه لمدة ربع ساعة أخرى ثم يغسل جيدا بالماء الفاتر، وبعد ذلك يتم استعمال مغلي الشاي الأسود والملح وتركه على الشعر لمدة 30 ساعة ثم يغسل الشعر بالماء البارد، تعمل تلك الوصفة الثلاثية على حماية الشعر من التساقط والتقصف،كما تمنع ظهور شيب الشعر المبكر لما تحويه من فيتامينات ومعادن غذائية مفيدة جداً للشعر.