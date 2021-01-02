ازاي تخسي 5 كيلو في شهر – 5 نصايح فعالة هتساعدك على ده

لو عايزة تخسري وزن في فترة قصيرة ومش عارفة ازاي ، النهاردة هنشارك معاكم 5 نصايح لتخسيس الوزن 5 كيلو في شهر واحد بس ، والنصايح مضمونة وفعالة جدا ، كل اللي هتعمليه بس هتمشي على النصايح دي وهتشوفي نتايج سريعة جدا.

نصايح لتخسيس الوزن:

1- كلي وجبة فطار مشبعة:

في وجبة الفطار انتي محتاجة لحاجات مشبعة زي الشوفان ، ممكن تجهزي لوجبة فطارك طبق من الشوفان وعليه شوية فاكهة ومكسرات ، الوجبة دي هتخليكي حسه بالشبع لحد وجبة الغدا ، ولو حسيتي انك عايزة تاكلي حاجة مالحة لوجبة الفطار استبدلي الشوفان بوجبة مكونة من شريحة توست مع افوكادو وبيض هيكون هو افضل اختيار ليكي.

كل ده هيكون مثالي لو التزمتي بالنقطة رقم 2 اللي هنعرفها مع بعض دلوقتي.

2- ابدأي بالمية الاول:

هتندهشي انك مش هتحسي بالجوع ابدا ، لما تبدأي بالمية الاول بدل الاكل ، لان اوقات كتير مش بناكل عشان جعانين لكن بناكل بس لمجرد ان الاكل موجود قدامنا او لانك حاسه بالملل او جسمك محتاج ترطيب.

في خدعة بسيطة هتساعدك ان جسمك يكون مترطب دايما ، وهي شرب المية طول الوقت ، خلي دايما في ازازة مية معاكي في كل مكان.

التغيير البسيط دع هيخليكي تحسي بنشاط اكتر وان وزنك خفيف.

3- مارسي التمارين الرياضية:

انتظمي على ممارسة التمارين الرياضية كل يوم او من 4 – 5 ايام في الاسبوع ، لمدة 30 دقيقة هتكون كافية جدا ، لكن اتأكدي اثناء التمارين انك بتعرقي ، لان العرق يعني حرق سعرات حرارية.

والتمارين اكيد لوحدها مش بتساعد على خسارة الوزن ولكن هي عامل مساعد مع الحاجات التانية ، ممكن تجربي ممارسة المشي كل يوم ، لو المشي صعب عليكي يوميا ممكن تجربي تمارين الجلوس لو عايزة تعملي تمارين في البيت ، وممكن تطلعي فيديوهات تمارين من اليوتيوب تمشي عليها.

4- قللي الكربوهيدرات بعد الساعة 3 مساء:

كتير سمعنا ان الانظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بتخليكي تتحولي لشخص نحيف وجسمه مليان بالطاقة في خلال اسابيع قليلة ، والمتخصصين صرحوا ان الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مفيدة للجسم ، وبينصحوا بالوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لانقاص الوزن وتقليل الالتهاب والتخلص من حب الشباب.

ولكن لو انتي من الاشخاص اللي مش بيعرفوا يعتمدوا على الوجبات منخفضة الكربوهيدرات طول الوقت ، تقدري انك توقفي اكل الكربوهيدرات بعد الساعة 3 مساء.

كلي كل الكربوهيدرات زي الحبوب والبقوليات والفاكهة والحلويات قبل الساعة 3 ، وبعد 3 كلي حاجات منخفضة الكربوهيدرات ، يعني ابعدي عن المكرونة والبيتزا لوجبة العشا.

ولو مش قادرة تتخلصي من الكربوهيدرات تماما بعد الساعة 3 مساء ، على الاقل قللي منها وبلاش افراط في اكلها.

5- وقفي اكل بعد الساعة 5 مساء:

كل الابحاث ونصايح المتخصصين بتقول انك توقفي اكل بعد الساعة 5 مساء ، الطريقة دي هتخليكي تفقدي وزن بسرعة في قترة قصيرة ، ولو فعلا عايزة تخسري وزن يبقى غيري عاداتك الغذائية ، وكلي لحد الساعة 5 مساء بس وبعدها وقفي اكل.

ولو مقدرتيش تعملي ده حاولي انك تخليها بعد الساعة 7 مساء ، ده هيديكي وقت كفاية للهضم ، ومش هيخسسك بس لكن كمان هيساعدك تنامي كويس.

ممكن مع النظام ده تحسي بالجوع اول يومين بس ، لكن بعد كده هتتعودي ومش هتحسي باي جوع بعد الساعة 5 وهتنامي كمان بشكل افضل.

الخلاصة:

– ابدأي يومك بوجبة فطار مغذية ومشبعة.

– كلي وجبة غدا متكاملة ومتوازنة ، وممكن لما تحسي بالجوع بين الغدا والعشا تاكلي قطعة حلوى صغيرة.

– العشا يكون منخفض الكربوهيدرات.

– اتوقفي عن الاكل بعد الساعة 5 مساء ، واشغلي نفسك بحاجة مفيدة عشان متضعفيش قدام الاحساس بالجوع.

– ممارسة الرياضة في البيت او في الجيم من 4 – 5 مرات في الاسبوع لمدة 30 دقيقة مع التعرق.

– نامي كويس بالليل وكرري نفس الخطوات في اليوم اللي بعده.

– لو مقدرتيش تبعدي عن الاكل تماما بعد الساعة 7 مساء ، جربي في الوقت ده بعض الوجبات الخفيفة الخالية من السعرات الحرارية زي الفجل, الخيار, او التوت ، اي حاجة من دول اكيد افضل من الشيبسي او الحلويات.

8 نصايح سهلة لخسارة الوزن في 14 يوم