حضري المكرونة البشاميل على اصولها البشاميل مظبوط والطعم روعة هتشرفك في العزومات

حضري المكرونة بالبشاميل، تعتبر المكرونة بالبشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكن لا يتم ضبطها في بعد الأحيان مما يجعل الكثير من السيدات يرغبون في التعرف على طريقة تحضير المكرونة وهذا بالطبع ما سوف نقدمه إليكم في هذا المقال وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل.مكونات تحضير المكرونة بالبشاميل:
- حبة من البصل المفرومة.
- خمسة ملاعق من زيت الزيتون.
- لحم مفروم.
- ملح وفلفل وبهارات.
- بشاميل.
- أربعة ملاعق من الدقيق.
- كأسان من الحليب الخالي من الدسم.
- مكعب مرق الدجاج.
- رشة من الملح والفلفل.
تتسم طريقة تحضير البشاميل بالسهولة ولكن ما تحتاج إليه هو التركيز وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل:
- يتم وضع إناء به مياه على النار ويتم سلق المكرونة فيه وبعد ذلك شطف المكرونة جيداً في مصفاة من أجل أن يتم التخلص من النشا الزائد بشكل نهائي.
- يتم وضع البصل مع زيت الزيتون في طاسة خاصة بالقلي على نار متوسطة لحين أن يذبل بشكل نهائي.
- يتم إضافة اللحم ثم القيام بالتقليب لمدة عشرة دقائق لحين أن تصبح ناضجة ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل وباقي البهارات.
- يتم تقليب الدقيق مع الحليب بالمضرب اليدوي ويكون بارج.
- يتم إضافة مرق الدجاج ثم القيام بوضع الملح والفلفل ورفع الإناء على النار الهادئة ويتم التقليب جيداً وترك البشاميل حين أن تصبح حرارتها هادئة ثم القيام بإضافة بيضة مخفوقة.
- يتم خلط المكونات جيداً في إناء عميق وبعد ذلك يتم وضع نصف كمية البشاميل وتقليب المقدار جيداً.
- يتم وضع نصف كمية المكرونة في الصينية المدهونة بالزيت ويتم توزيع اللحمة المفرومة في المكرونة وبعد ذلك يتم وضع الطبقة الثانية من المكرونة.
- يتم توزيع باقي كمية البشاميل ويتم إدخالها إلى الفرن ويتم وضعها في الرف السفلي لمدة ربع ساعة.
- يتم إشعال الشواية ورفع الصينية تحت الشواية لمدة ثلاثة دقائق ويتم المتابعة لحين أن يتحمر الوجه بشكل نهائي.
- وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ويكون قد تم الانتهاء من تحضير البشاميل.
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