حضري المكرونة البشاميل على اصولها البشاميل مظبوط والطعم روعة هتشرفك في العزومات

حضري المكرونة بالبشاميل، تعتبر المكرونة بالبشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكن لا يتم ضبطها في بعد الأحيان مما يجعل الكثير من السيدات يرغبون في التعرف على طريقة تحضير المكرونة وهذا بالطبع ما سوف نقدمه إليكم في هذا المقال وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل.

حبة من البصل المفرومة. خمسة ملاعق من زيت الزيتون. لحم مفروم. ملح وفلفل وبهارات. بشاميل. أربعة ملاعق من الدقيق. كأسان من الحليب الخالي من الدسم. مكعب مرق الدجاج. رشة من الملح والفلفل.

مكونات تحضير المكرونة بالبشاميل:خطوات تحضير المكرونة البشاميل:

تتسم طريقة تحضير البشاميل بالسهولة ولكن ما تحتاج إليه هو التركيز وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل: