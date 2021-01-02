كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي حضريها بالخلاط في 10 دقايق والطعم لذيذ

طريقة تحضير كيك البرتقال، تعتبر كيك البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها المختلف، فتعدد الفوائد الناجمة عن تناول البرتقال وهو يعتبر أهم مكون من مكونات الكيكة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيك البرتقال وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال.مكونات تحضير كيك البرتقال:
- كأسان من الدقيق.
- كأس من عصير البرتقال.
- كأس من السكر الأبيض.
- أربعة بيضات.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة أو كأس من زيت الذرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من برش قشرة البرتقال.
- ملعقة صغيرة الحجم من الفانيلا.
- رشة صغيرة من الملح.
تتسم طريقة تحضير كيك البرتقال بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال:
- المدة المستغرقة في تحضير هذه الكيكة هو نصف ساعة فقط.
- القيام بتسخين الفرن بدرجة حرارة متوسطة قبل أن يتم إدخال عجينة الكيكة وذلك ليكون الفرن دافئ.
- إحضار صينية ويتم دهنها بالزبدة وبعد ذلك يتم رشها بكمية من الدقيق ويتم تركها جانباً.
- القيام بنخل الدقيق بصورة جيدة قبل أن يضاف إلى الخليط.
- يتم إضافة البيكنج باودر إلى الدقيق بالإضافة لرشة الملح والفانيليا ويتم تركه جانباً.
- يتم خلط كلاً من البيض والسكر بالمضرب الكهربائي بشكل جيد لحين أن يصبح اللون فاتح.
- يتم إضافة كلاً من الزيت والزبدة تبعاً للرغبة وذلك على الخليط مع الاستمرار في الخلط.
- القيام بعصر البرتقال جيداً ثم يتم إضافة عصير البرتقال ثم قشر البرتقال بشكل جيد.
- يتم إضافة الدقيق والخلط بصورة قليلة لحين أن يصبح متماسك.
- وضع الخليط في الصينية.
- يتم اختبار الفرن قبل إدخال الصينية.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعة.
- يتم تركها لحين أن تنضج بصورة تامة تبعاً للفرن وبعد ذلك يتم تحمير وجه الصينية باستخدام الشواية.
- ثم إخراج الصينية من الفرن ويتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها.
- يمكن أن يتم تزيين هذا الكيك بشرائح البرتقال على الوجه.
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