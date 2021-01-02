كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي حضريها بالخلاط في 10 دقايق والطعم لذيذ

طريقة تحضير كيك البرتقال، تعتبر كيك البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها المختلف، فتعدد الفوائد الناجمة عن تناول البرتقال وهو يعتبر أهم مكون من مكونات الكيكة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيك البرتقال وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال.

كأسان من الدقيق.

كأس من عصير البرتقال.

كأس من السكر الأبيض.

أربعة بيضات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة أو كأس من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من برش قشرة البرتقال.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيلا.

رشة صغيرة من الملح.

مكونات تحضير كيك البرتقال:خطوات تحضير كيك البرتقال:

تتسم طريقة تحضير كيك البرتقال بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البرتقال: