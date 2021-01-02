بطريقة سهلة وبسيطة اعملي حلي ليالي لبنان بالسميد في دقائق

طريقة عمل حلي ليالي لبنان بالسميد، حلى ليالي لبنان بالسميد تعتبر من أشهر أنواع الحلويات في المطابخ اللبنانية، والمطابخ العربية، لأنها تتميز بطعمها المختلف والمميز عن باقي المكونات ورائحتها الجذابة، التي تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناولها باستمرار، ولكن بعض السيدات لا تعرف ما هي مقادير تلك الوصفة الشهية، لذلك سوف نقدم اليوم طرق عمل حلي ليالي لبنان بالسميد. طريقة عمل حلي ليالي لبنان بالسميد الناعم طريقة عمل حلي ليالي لبنان بالسميد الناعم المقادير: 200 جرام من الحليب.

¼ كأس كبير من دقيق السميد المطحون.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

ملعقة كبيرة من طعم البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. مكونات القطر الخاص بحلي ليالي لبنان ½ كأس كبير من السكر.

¼ كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. مكونات تزيين وجه حلي ليالي لبنان كأس كبير من كريمة الخفق.

½ كأس كبير من الفستق المجروش. خطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالسميد الناعم ضعي مقدار الحليب في وعاء حراري على نار هادئة، ثم اتركيه حتى يدفأ قليلا. ثم ضيفي المستكة، و مقدار السميد وباقي المكونات إلى الحليب، ثم قلبيهم جيدا حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان ويصبح خليط كثيف. اسكبي خليط الحليب في أطباق التقديم، ثم ضعي الحلى في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. ثم اخلطي الماء مع مقدار السكر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة حتى يذوب السكر في الماء تماما، و يصل الخليط إلى درجة الغليان. بعد ذلك ضيفي القرفة، ومقدار الليمون، وماء الورد فوق خليط الماء والسكر، ثم اتركيهم لمدة ثلاث دقائق، مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح القطر مثل الخليط الكثيف، و جاهز للإستخدام. اتركي القطر جانبا حتى يهدأ تماما. ثم قومي بإخراج حلى ليالي لبنان من الثلاجة. اسكبي القطر فوق حلي ليالي لبنان، وقومي بتزين أطباق الحلي بكريمة الخفق، ثم وزعي فوق سطح الحلى الفستق المجروش. يمكنك تقديم الحلي مع بعض المشروبات الدافئة حسب الرغبة. مكونات القطر الخاص بحلي ليالي لبنانمكونات تزيين وجه حلي ليالي لبنانخطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالسميد الناعم

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