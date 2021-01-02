طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت مثل محلات الحلويات

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ، تلك الوصفة التي ترغب ربات البيوت في أتقانها لأن البسبوسة من أشهر وأسهل الحلويات الشرقية المعروفة، ووصفة البسبوسة بالزبادي سهلة التحضير، ولكن يجب الحرص أثناء التحضير حتي تخرج الوصفة بالشكل المناسب والأنسب لأن لها “تكات” محددة سنتبعها سويا في هذا المقال.

وصفة عمل البسبوسة بالزبادي

البسبوسة الشرقية، طبق حلويات شهير ومعروف للجميع ولكن كل شخص يمكنه أن يضيف بعض الإضافات لطبق البسبوسة لينتج شكل جديد من البسبوسة، فتكون الأفضل وفقا لمذاق كل شخص وأخر وسنشرح المقادير المطلوبة في عمل البسبوسة بالزبادي.

مقادير البسبوسة بالزبادي

1- نصف كيلو دقيق بسبوسة أو ما يعرف بـ”سميد”.

2- نصف كوب من السكر الفاخر.

3- نصف كوب من السمن البلدي يكون سائل.

4 -كوب كبير من الزبادي.

5- بيكنج باودر حجم الكيس الصغير.

6- كيس فانيلا

7- نصف كوب من جوز الهند المبشور ، بالإضافة إلى الشربات وأيضا مقدار نصف حبة ليمون وقطرات من ماء الورد.

وبذلك تكون كافة المقادير قد تم تجهيزها لإعداد طبق البسبوسة بالزبادي بشكل مميز.

لتحضير شربات البسبوسة بالزبادي يتم إحضار كوب ونص من السكر ويضاف إليه كوب ونصف الكوب من الماء وعصير، ويتم إضافة نصف ليمونة وفانيلا.

وتخلط كل تلك الأشياء وتوضع علي النار مع استمرار التقليب المستمر فوق النار ويترك الشربات حتى يغلى لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق وبذلك يتم تجهيز الشربات لعمل البسبوسة بالزبادي.

طريقة تحضير شربات البسبوسة بالزباديطريقة تحضير البسبوسة بالزبادي في البيت

بعد تجهيز مكونات البسبوسة بالزبادي وايضا شربات البسبوسة يتم شرح طريقة التحضير، وذلك بوضع الدقيق في وعاء عميق ثم يوضع البيكنج باودر، بالإضافة إلى وضع السكر وجوز الهند ويتم خلطهما سويا فوق الدقيق، ويخلف تلك الخطوة خطوة أخرى وهي وضع السمن السائل فوق الدقيق ويتم خلطهم باستمرار حتي يغلف السميد جيدا بالسمن.

وتأتي خطوة وضع كوب الزبادي علي الوعاء ويتم عجن الزبادي بالمكونات الأخرى حتي تصبح مثل العجينة اللينة نسبياً، وتلي تلك الخطوة إحضار “صينية” صغيرة يتم دهنها بطبقة من السمن البلدي ويتم وضع خليط المكونات عليها،ثم باستخدام معلقة طعام بها القليل من الزيت بتسوية سطح الصينية وحوافها بشكل جيد، وبذلك يكون قد تم إعداد صينية البسبوسة بالزبادي ويتبقي وضعها في الفرن علي درجة حرارة تبلغ 180 درجة مئوية ويتم الانتظار لمدة ربع ساعة، ويجب ملاحظة إحمرار سطح الصينية وحصول البسبوسة على اللون الذهبي، ثم يتم إضافة الشربات فوق سطح صينية البسبوسة ووضع كريم شانتيه أو مكسرات حسب الرغبة فوق الصينية.