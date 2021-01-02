ماسك الخميرة الفورية للتنعيم الشعر وأطالة في أسرع وقت بالمنزل

يعد ماسك الخميرة الفورية ، من مسكات العناية بالشعر فهو يحافظ على الشعر من التلف، ويساعد في نموه ويحارب مشكلة القشرة وتخلص منها نهائي، ويعالج الماسك مشكلة تساقط الشعر التي تعاني منها الكثير من النساء، ومجرد البدا في استخدام الماسك سوف ترينا بعينك نتاجه الفعالة على الشعر من زيادة حجم وكثافة الشعر، فاذا كنتي ترغبين في عمل ماسك الخميرة في المنزل للحفاظ على شعرك، فتعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الخميرة الرهيب الذي سوف يذهل الجميع بخطوات سهلة ومكونات أمنة على الشعر.

مكونات ماسك الخميرة الفورية

يحتوي الماسك على مكونات بسيطة تزيد من جماله ولمعانه وتساعد على تنعيمه وهى كما يلي:-

كيس من الخميرة الفورية. كوب من الزبادي. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير

يوجد بعض الخطوات اللازمة عند عمل ماسك الخميرة الفورية لتحصلي على شعر ناعم مثل الحرير وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء صغير ونضع الزبادي والخميرة الفورية والعسل وزيت الزيتون ونقلب المكونات حتى يصبح الخليط ناعم.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وننشفه جيداً من الماء.

نقوم بوضع الماسك على الشعر حتى يوصل لبصيلات الشعر.

نقوم بلف الشعر بوسطة كيس من البلاستك ونغطيه بفوطة ساخنة ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

بعد مرور ساعة نقوم بإزالة الفوطة والكيس البلاستك ونغسل الشعر بماء فاتر.

تتكرر هذه العملية في الأسبوع مرتين لتحصلي على شعر ناعم مثل الحرير.

نصائح عند عمل ماسك الخميرة الفورية

يوجد بعض النصائح المهمة عند عمل الماسك يجب الاستماع اليها وهى كما يلي:-