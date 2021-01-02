طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضأني اللذيذ في الفرن بخطوات سهلة

يعتبر طاجن البامية باللحمة الضأني، من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الشعب المصري والبلدان العربية، وهو من الأكلات القديمة المعروفة منذ القدم، فهو من الوجبات التي تقدم بكثرة على الموائد في المناسبات والعزمات فهو يتميز بطعم شهي وطيب ونكهات مختلفة، ويتم طهي بأكثر من طريقة على حسب البلاد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضأني في المنزل بخطوات سهلة تجعلك حصلين على طاجن شهي وللذيذ.

مكونات طاجن البامية باللحمة الضأني

يوجد بعض المكونات البسيطة عند عمل طاجن البامية يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم الضأني. 2 حبة من البصل المقطع. طبق صغير من الثوم المفروم. نصف كيلو من البامية. ثلاث أكواب من عصير الطماطم. ملعقة من السمنة. ثلاث ملاعق من الزيت. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية لتحصلي على طاجن البامية باللحمة الضأني في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل اللحمة ونضعها على في حلة على النار ونتركها حتى تستوي.

نقوم بإحضار حلة متوسطة ونضعها على النار ثم نضع ملعقة الزيت وملعقة السمنة ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف البصل ونقلب حتى يصبح اللون ذهبي ثم نضيف الثوم ونقلبهم بعد ذلك نضيف الطماطم ونترك الخليط على النار حتى يتسابك.

بعد ذلك نضيف البامية المقلمة ونضعها في الخليط لمدة دقائق ثم نضيف كوب من الشربة والفلفل والملح وملعقة الكزبرة ونغطيها ونتركها حتى تستوى.

نقوم بإحضار الطاجن ونرص في اللحم ثم نضيف البامية وندخلها الفرن على نار عالية ونتركه حتى يتحمر لونه.

بعد ذلك نخرج الطاجن من الفرن ويقدم بجانب الأرز المعمر وسلطة وبالهناء والشفاء.

فوائد البامية للجسم الأنسان

يوجد بعض الفوائد العديدة التي تحتوي عليها البامية وهي كما يلى:-