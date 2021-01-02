وصفات طبيعية للتخلص من الشيب إلى الأبد

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب ، الشعر هو أحد أهم مصادر الجاذبية لدى الأفراد باختلاف أعمارهم، لذا يبحث الجميع على كل الطرق التي تساعدهم على الاهتمام بالشعر ومواجهة المشاكل التي تحل به، ومن تلك المشاكل هو ظهور الشعر باللون الأبيض مع التقدم في السن، وذلك للعديد من الأسباب التي سوف نتطرق لها، لذا سوف نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب.

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب

نقدم لكم أحد أشهر الوصفات المستخدمة في علاج الشيب ونبدأ بأكثرها فاعلية وهو استخدام بودرة الأملا وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، وذلك من خلال خلط كمية من بودرة الأملا مع زيت جوز الهند جيدا ثم نقوم بغليها ،ومن ثم الحصول على الزيت بعض التصفية، ووضعه على فروة الرأس ثم القيام بالغسيل بعد مدة لا تقل عن ساعة، وتُكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً وسوف يتم التخلص من الشيب إلى الأبد.

علاج الشيب بزيت جوز الهند

تعتبر وصفة الكاري مع زيت جوز الهند من أفضل الوصفات التي تساعد على إعطاء الشعر لون غامق، حيث يتم غلي الكاري مع زيت جوز الهند حتى يتفحم الكاري، بعد ذلك قم بتصفية الخليط، ثم قم بوضع الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم قم بغسل الشعر،ـوتُكرر الوصفة مرة أو اثنتين خلال الأسبوع.

طرق الوقاية من الشيب

تلافي وقوع المشكلة من الأساس هو أفضل طريقة سليمة للمحافظة على الشعر، لذا نقدم لكم عدد من الوسائل التي يمكن من خلالها الوقاية من الشيب مثل، تناول نظام غذائي صحي، الابتعاد عن العادات غير الصحية مثل التدخين، وتجنب استخدام المواد الكيميائية ذات الجودة الرديئة، بالإضافة إلى القيام بتدليك الشعر بصفة مستمرة ببعض الزيوت الطبيعية.