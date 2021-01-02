كيفية عمل الكبسة السعودي بالدجاج و الأرز البسمتى

الكبسة احدي الوجبات المشهورة بدول الخليج والسعودية وهى افضل الأطعمة ويفضلها الكثيرين منهم يحبونها جداا وهو طبق خليجي مميز يقدم للضيوف ولذلك لأهميته القصوى وهى من الوجبات التي تتكون أساسا من الأرز البسمتى ومضافا إليها اللحم الضاني أو الماعز أو الدجاج بالإضافة إلى اللحم والسمن والمكسرات.وتشتهر السعودية والكويت بهذا الطبق المميز والذي اشتهر هنا في مصر تقوم بتقديمه الست المصرية لأفراد أسرتها ويوجد محال كبيرة مخصوص بعمل الكبسة في العزومات سواء في المحال نفسه أو توصيله ديليفرى إلى منزلك ويتم عمل الكبسة بأجود أنواع الأزر وهو الأرز البسمتى المشهور بطويل الحبة ومنه البنى والذهبي لكن لا يختلف الطعم كثيرا وهو طبق لذيذ جدا وشهى ودائما يطلبه الأطفال من أمهاتهم ونحن نساعد كل أم ونقدم لها أسهل طريقة لعمله.

كيفية عمل الكبسة السعودي ومكوناتها

المكونات:

كيلو جرام من الدجاج.

3 ملاعق صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة أو بهارات الكبسة الجاهزة.

ملح حسب الرغبة وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

3 أكواب من الأرز البسمتى طويل الحبة وهو المميز في الطبق.

نصف كوب من زيت الذرة.

3 وحدات من الطماطم المتوسطة.

الليمون الأسود حبة واحدة وهو يسمى باللومي.

بصلتان متوسطي الحجم.

القرنفل والهيل حوالى 10حبات (بمقدار خمس حبات قرنفل وخمسة حبات من الهيل).

عود قرفة عيدان (تباع عند العطار).

3حبات من الفلفل الأخضر.

4 فصوص ثوم.

نحضر قدرا متوسط الحجم ونضع بالقدر القليل من الزيت على درجة حرارة متوسطة. ثم إضافة البصل ونقلبه دقيقتان ثم وضع الثوم وتقلب جيدا إلى يصبح البصل طريا. ثم نقوم بإضافة كلا من الفلفل الرومي واللومي أو الليمون الأسود ثم نقلب جيدا لبضع دقائق حتى 15 دقيقة حتى تحمر البصل جيدا ويصير لونه ذهبيا. ثم إضافة صلصة الطماطم ونقوم بالتقليب الجيد للمكونات جميعا إلى أن تصبح جافا أو تتم تسبيك الطماطم. إضافة البهارات الخاصة بالكبسة وإضافة عصير الطماطم ويترك لبعض من الوقت على النار. ثم إضافة الدجاج ونضع مياه كثيرة حتى تغطى الدجاج لكى تجعلها ناضجة ثم نتركها على النار ويغطى القدر حتى تنضج. ثم نرفع الدجاج من القدر ونترك القدر يغلى بقوة لخمس دقائق ثم نقوم بإضافة الأزر البسمتى وتركه يغلى لعدة دقائق ثم نقوم بجعل النار متوسطة حتى يتم نضج الأزر ويتم تسويته تماما.

طريقة تحضير الكبسة السعوديشوى الدجاج

نحضر صينية واسعة ثم نرص الدجاج بها ومسح وجهها بالقليل من صلصة الطماطم والبعض من الكركم ثم نسخن شواية الفرن ونضع الصينية ونتركها حوالى20دقيقة حتى يتم شوى الدجاج.ثم نحضر طبق تقديم ونضع الأرز في الطبق بطريقة مميزة

ثم نضع الدجاج ونحضر بعض اللوز والسوداني المحمر ونرشه عليها ويتم التقديم.