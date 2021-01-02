سر لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك بسرعة الصاروخ مع وقف تساقط الشعر نهائيا

سر لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك بسرعة الصاروخ تريد الكثير من السيدات أن الحصول على شعر قوي وطويل وناعم بأفضل الوصفات، وذلك يحتاج لوقت طويل وتكاليف أعلى، عند اتباع رتين خاص للعناية به في صالونات التجميل وزيادة الأطباء، لكي يتم نمو الشعر بشكل جيد، ولكن نحن هنا اليوم لنتعرف على أهم الوصفات الطبيعية وبعض النصائح التي يجب اتباعها لزيادة طول وكثافة الشعر بالمنزل طبيعياً.

سر لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك بسرعة الصاروخ

إليكم بعض الوصفات المفيدة لتعزيز صحة الشعر وتنعيمه وزيادة لمعانه وطوله بوقت قصير ومنع التساقط ف هذه من أفضل الوصفات الفعالة للشعرتابعونا:

يتم مزج بيضة و3 ملاعق من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل الأبيض حتي يتم المزج جيدا، ويتم تدليك فروة الرأس ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة علي الاقل ومن ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو.

ويتم خفق حبة من البيض ويضاف لها ملعقة من العسل وأخرى من زيت الزيتون ويتم مزجهم جيدا، ويطبق الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة علي الاقل ومن ثم يغسل الشعر جيداً.