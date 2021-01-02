احلي طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة السريعة بطعم لذيذ ورائع

كفته البطاطس من لمأكولات الخفيفة الممتعة التي يمكن تناوله في أي وقت فمكوناتها الخفيفة تجعلها هشة ورائعة، كما أنها غنية بالبروتينات من خلال البيض الذي يضاف على الخليط، ويمكن تحضير الكفتة في حوالي نصف ساعة، وإليكم طريقة التحضير. طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس مكونات الوصفة:- ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة.

حبتين من البطاطس المهروسة.

كوب من العيش الفينو المطحون.

زيت.

بيضتان مخفوقتان.

فلفل .

ملح. طريقة التحضير:- يتم خلط البيض مع البطاطس المهروسة وتضاف الزبدة مع التقليب اخمس دقائق علي نار هادئة.

يضاف الملح ويليه الفلفل مع التقليب.

يتم خفق البيض في طبق.

يتم وضع الطحين في طبق.

تشكل البطاطس علي هيئة دوائر يتم غمسها بالبيض ووضعها في الطحين.

يتم تجهز مقلاة ممتلئة بالزيت وتوضع البطاطس حتي تأخذ اللون الذهبي. كفته البطاطس بنكهة النعناع بيضة.

نصف ملعقة من النعناع المطحون.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

حبتين من البطاطس.

كزبرة جافة.

فلفل أسود.

ملح. كفته البطاطس بنكهة النعناع طريقة التحضير:- تقشر البطاطس ويتم بشرها لقطع صغيرة مع دمجها مع اللحم.

يتم خفق البيضة ووضعها علي اللحمة مع العجن المستمر لتجانس المكونات.

يتم سكب النعناع علي المكونات.

يضاف الملح ويقلب.

نضيف الفلفل الأسود مع العجن المستمر.

تضاف الكزبرة الجافة وتعجن بالخليط.

تشكل العجينة إلي قطع حسب الرغبة.

يتم تسخين المقلاة ونبدأ بوضع العجينة بها.

تقلب العجينة حتي تصبح باللون الذهبي.

تقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

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