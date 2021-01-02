طريقة عمل البان كيك الحلو والمالح في المنزل مثل المطاعم

أصبحت الوجبات السريعة هي الوجبات الرئيسية في العالم الغربي والشرقي ويُرجع ذلك المذاق اللذيذ الذي تتمتع بها الوجبات السريعة بالإضافة إلي أنها خفيفة ويمكن تناولها في جميع الأوقات، ومن أشهر تلك الوجبات وجبة البان كيك التي تتميز بأنها خفيفة على الأمعاء ولا يسبب أيّ أضرار مثل معظم الوجبات السريعة حيث يمكن تناولها في أيّ وقت ويُقبل عليها الأطفال والكبار، وترجع أصول وجبة البان كيك إلي المطابخ العربية والتي انتقلت إلينا عبر تداول ثقافات المطبخ من دولة إلي أخري تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية للجسم وخاصةً الجسم النحيف بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة ولا تسبب الكثير من الدهون لذلك فهي لا تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة، كما أنها يمكن تصنيفها كحلوى أو وجبة حيث يتوافر نوعان النوع الأول البان كيك الحلو والبان كيك المالح.

طريقة عمل وجبة البان كيك الحلو والمالح

تواجه الأمهات صعوبة في إعداد البان كيك حيث نستقبل الكثير من عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل لذلك نقوم بعرض طريقة البان كيك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

مكونات البان كيك:

بيضتين متوسطة الحجم ويفصل البياض عن الصفار وتخفيف البياض.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من اللبن ويمكن استبداله بنصف كوب من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

نحضر إناء صغير ثم نقوم بوضع جميع المكونات السائلة في الإناء وندمجهم معاً. ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع إستمرار التقليب. ونتركه لمدة لا تقل عن الساعة ثم نقوم بالتقليب مرة أخري. ثم نحضر طاسة غير لاصقة ونضع بها كمية بسيطة جداً من الزيت نضع كمية صغيرة من خليط البان كيك بحيث تكون موزعة جيداً. ثم نترك البان كيك حتى تظهر فقاعات عليه. ثم نقوم بتقليبه بحرص ثم نتركه لمدة دقيقتين حتى ينضج ثم نكرر عملية التحضير حتى نفاذ كمية الخليط. للحصول على بان كيك كوجبة يمكن حشو البان كيك بشرائح اللحم أو الجبن العادي أو فاهيتا أو اللحم المفروم بالبصل أو البرجر الفراخ أو اللحم. وللحصول على البان كيك الحلويات يمكنك حشو البان كيك بالسكر بدلاً من الملح ووضع الشيكولاتة والكريم كراميل حسب الرغبة.

طريقة التحضير