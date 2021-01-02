ماهي الاعراض غير الشائعة لفيروس كورونا الجديد، دوت الخليج الأعراض التي تحدث لعدد قليل من المرضى الذين أصيبوا بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، وتختلف حدة تلك الأعراض ومدة الإصابة بها تبعًا لعدد من العوامل منها العمر والحالة الصحية والإصابة المسبقة بالأمراض المزمنة.

ماهي الاعراض غير الشائعة لفيروس كورونا الجديد:

ذكر موقع "مايو كلينك" الطبي أن هنالك أعراض غير شائعة تصيب مرضى كوفيد 19 الناتج من عدوى فيروس كورونا، وهي:

الأعراض المعوية مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، وقد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط.

فقدان حاسة الشم أو الذوق دون احتقان الأنف. ويستمر ذلك عادةً بين 9 أيام إلى 14 يومًا.

الإصابة بمرض جلدي التهابي يثير الحكة المستمرة تسمى هذه الحالة أحيانًا "أصابع كوفيد"، وتستمر عادةً لمدة 12 يومًا.

حدوث ارتباك ذهني لدى كبار السن خاصةً المصابين منهم بأعراض شديدة.

المشاكل في العين، مثل تضخم الأوعية الدموية واحمرارها، وتضخم الجفون، وفرط الإدماع، وزيادة الإفرازات. قد تسبب العدوى أيضًا التهيج والحساسية تجاه الضوء.

الاعراض الشائعة لفيروس كورونا الجديد:

يسبب مرض كوفيد 19 مجموعة واسعة من العلامات والأعراض الشائعة وقد تظهر العلامات والأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض لفيروس كورونا، ويمكن أن تتراوح بين خفيفة إلى شديدة، وتلك الأعراض دوت الخليج:

الحمى المرتفعة.

السعال الجاف المستمر.

الشعور بالتعب العام.

ضيق النفَس وصعوبته يرافقه ألم الصدر.

آلام العضلات و المفاصل.

القشعريرة.

التهاب الحلق.

الصداع المتكرر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.