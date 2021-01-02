هل تورم العقد الليمفاوية يدل على الاصابة بفيروس كورونا الجديد، سؤال يطرحه الكثيرون في خضم استمرار جائحة كوفيد-19 مع بداية العام الجديد 2021.

وكلنا يعلم حتى الآن، الاعراض الاكثر تنبؤاً بالاصابة بعدوى فيروس كورونا مثل السعال والحمى وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق. الا ان البعض اشتكى من انتفاخ العقد اللميفاوية اثناء الاصابة بكورونا.

فهل ان انتفاخ الغدد هو مؤشر اضافي للاصابة بفيروس كورونا المستجد؟ هذا ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

هل تورم العقد الليمفاوية يدل على الاصابة بفيروس كورونا الجديد

أفاد موقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع Health، عن وجود علاقة بين تورم العقد الليمفاوية والاصابة بعدوى كوفيد-19، وإن لم يكن من الاعراض الرئيسية التي تنبئ بالاصابة بالفيروس.

ومنذ ظهور الفيروس التاجي في مدينة ووهان الصينية اواخر العام 2019، أقرت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها لجملة من الاعراض الاساسية لمرض كوفيد-19 دوت الخليج التالية:

الحمى والسعال وضيق التنفس.

التعب وآلام العضلات والصداع.

التهاب الحلق واحتقان الانف.

سيلان الانف وفقدان حاسة الشم والتذوق.

الغثيان والاسهال.

وقد ابلغ مصابون بالعدوى وعدد من الاطباء وخبراء الرعاية الصحية، عن اعراض اخرى يمكن ملاحظتها على المرضى بين وقت وآخر منها تورم العقد الليمفاوية.

والعقد الليمفاوية دوت الخليج عبارة عن هياكل صغيرة على شكل حبة الفول، وتعتبر جزءًا مهماً من جهاز المناعة في الجسم. ويشير المعهد الوطني للسرطان لوجود المئات من العقد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم، بما فيها المجموعات الموجودة في الرقبة، والإبطين، والصدر والبطن.

وبحسب المعهد المختص، فإن العقد الليمفاوية تعمل على الارتباط بعضها ببعض وتقوم بتصفية المواد المنتقلة عبر السائل الليمفاوي، وتحتوي على الخلايا الليمفاوية المعروفة باسم خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا الاساسية لمساعدة الجسم في معركته ضد العدوى والأمراض.

وقال توماس روسو، استاذ ورئيس قسم الامراض المعدية في جامعة بافالو، أنه عندما يقاوم الجسم العدوى قد تصاب العقد الليمفاوية بالانتفاخ في هذا الجزء من الجسم. موضحًا أنه عند الإصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي، يمكن أن تتورم العقد الليمفاوية في الرأس والرقبة.

كيف اكتشف الاطباء تورم العقد الليمفاوية بسبب كورونا

عدم الاطباء لإجراء أشة مقطعية عند عدد من المصابين بعدوى كورونا لاكتشاف تورم العقد الليمفاوية. وقد لوحظ تورم هذه العقد عند حالات قليلة من خلال الفحص السريري، إلا أنه لم تثبت أية دراسة بعد ان تورم العقد الليمفاوية هو احد اعراض الفيروس التاجي.

لكن يرجح الاطباء احتمال اصابة بعض مرضى كورونا بهذا التورم كما يحصل في بعض حالات العدوى الفيروسية الأخرى والتي تسبب الانتفاخ والتورم في هذه العقد.

وعليه، ينصح الاطباء ومقدمو الرعاية الصحية بضرورة الالتزام بالحجر واتباع اجراءات السلامة في حال الاشتباه او اكتشاف تورم العقد الليمفاوية ضمن اعراض اخرى مؤكدة لعدوى كورونا، مثل ارتفاع الحرارة وآلام الجسم والسعال وفقدان الشم والتذوق، وطلب التدخل الطبي في حال تفاقمت الأعراض.