لن تصدقي ما تفعله ملعقة الفازلين لوجهك هتخليكي ملكة جمال منورة زي القمر

تلجأ الكثير من الشركات الرائدة في مجال التجميل بالاستعانة بالمواد الطبيعية في الكثير من منتجاتها، نظراً لفائدة الكبيرة للمواد الطبيعه ومن أهم تلك المواد الفازلين الطبيعي، نظراً لأن فوائد الفازلين كثيرة ومتشعبة حيث يتم إستخدامه في الكثير من الخلطات الخاصة بالبشرة، وأيضاً يستخدم في الكثير من الوصفات التي تستخدم في علاج الكثير من المشاكل الصحية.

فوائد الفازلين للوجه

من أهم ما يميز الفازلين أنه يستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة وله العديد من الفوائد ومن أهم تلك الفوائد هي:-

يستخدم الفازلين كمرطب طبيعي للشفاه حيث يحمي الشفاه من التشققات وخاصة في فصل الشتاء، كما أنه يستخدم كمقشر طبيعي يساعد على إزالة الخلايا الميتة من الشفاه.

يستخدم الفازلين في إزالة الشوائب من البشرة وإزالة المكياج الذي يصعب إزالته بالماء، وأيضاً يمكن استخدامة في إزالة مكياج العيون حيث أن الفازلين الطبيعي آمن على العين ولا يسبب أي مشاكل بها.

يستخدم الفازلين في كثافة شعر الحاجب، كما أنه يعمل على ثبات لون الحاجب عند وضع لون مصحح الحواجب.

يمكن استخدام الفازلين على رموش العين حيث يعمل على استطالتها، ويمكنك فعل ذلك عن طريق استخدام إحدى فرشاة الماسكارا القديمة لديك ووضعها في فازلين وإستخدمها على الرموش، ومن ثم الذهاب للنوم.

فوائد الفازلين للقدمين

لم يتوقف فوائد الفازلين على البشرة فقط والوجه ولكنه امتد لأكثر من ذلك حيث يستخدم في علاج الكثير من مشاكل القدمين مثل:-

يستخدم الفازلين في علاج تشققات الكعبين عن طريق دهن فازلين على القدمين ووضعهم بداخل كيس والذهاب للنوم، فهذا من شأنه يساعد على ترطيبها وجعلها أكثر نعومة من السابق.

يستخدم الفازلين أيضاً في الركبة الخشنة والجافة، فوضع القليل من الفازلين على الركبة هذا من شأنه أن يعمل على ترطيبها وتنعيمها والحصول على النتيجة المرغوبة.

يستخدم أيضاً الفازلين على الأسنان حيث يستخدمة الكثير من النساء على الأسنان عند وضع أحمر الشفاه حيث يمنع ملامسة أحمر الشفاه للأسنان مما يساعد على بقاء الأسنان ناصعة البياض ومشرقة.

للفازلين الكثير من الفوائد ولكنه على الرغم من أنه منتج طبيعي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والزيوت الطبيعية، إلا أنه من الممكن أن يسبب الكثير من المشاكل أيضًا، لذلك يجب الحذر عند الاستخدام المفرط له.

فوائد الفازلين للأسنان