طريقة بلح الشام السريعة الممتازة في المنزل تكلفة بسيطة وطعم لذيذ

يعتبر بلح الشام من الحلويات المحبوبة لدى الجميع، وهي الحلوة المفضلة في جميع المناسبات وخاصة في شهر رمضان الكريم، يطلبه الكثير من الاطفال الصغار والكبار أيضاً وذلك بسبب طعمه اللذيذ المقرمش، ليس جميع الطرق تكون ذات رائحة ومذاق جيد وذلك بسبب رائحة البيض ولكن هذه الطريقة سوف تعجبك وستقومي بإعدادها دون تردد، ينتشر هذا النوع من الحلوى في جميع الدول ويعود أصلها إلى بلاد الشام، ويطلق عليه أسماء مختلفة كل بلد على حسب الاسم المعروف بها، ويمكن إعداده أيضاً بحشوه كريمة وستحصل على طعم جديد مختلف، وسوف نتعرف في هذه المقالة على طريقة عمل بسيطة لبلح الشام.

مقادير بلح الشام الغير مكلفة

يمكن عمل بلح الشام بمقادير سهلة وموجودة في كل بيت لا تحتار الأمهات في إعداده وسوف نتعرف على هذه المقادير الآن وهي:

3 بيضات.

كوب من الدقيق.

1/4 كوب من الزيت.

3/4 كوب من الماء.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

الشربات

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

يمكن تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وسنشرح لكم الطريقة بالتفصيل خطوة خطوة وهذه الطريقة هي: