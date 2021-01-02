طريقة بلح الشام السريعة الممتازة في المنزل تكلفة بسيطة وطعم لذيذ

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يعتبر بلح الشام من الحلويات المحبوبة لدى الجميع، وهي الحلوة المفضلة في جميع المناسبات وخاصة في شهر رمضان الكريم، يطلبه الكثير من الاطفال الصغار والكبار أيضاً وذلك بسبب طعمه اللذيذ المقرمش، ليس جميع الطرق تكون ذات رائحة ومذاق جيد وذلك بسبب رائحة البيض ولكن هذه الطريقة سوف تعجبك وستقومي بإعدادها دون تردد، ينتشر هذا النوع من الحلوى في جميع الدول ويعود أصلها إلى بلاد الشام، ويطلق عليه أسماء مختلفة كل بلد على حسب الاسم المعروف بها، ويمكن إعداده أيضاً بحشوه كريمة وستحصل على طعم جديد مختلف، وسوف نتعرف في هذه المقالة على طريقة عمل بسيطة لبلح الشام.مقادير بلح الشام الغير مكلفة
يمكن عمل بلح الشام بمقادير سهلة وموجودة في كل بيت لا تحتار الأمهات في إعداده وسوف نتعرف على هذه المقادير الآن وهي:
- 3 بيضات.
- كوب من الدقيق.
- 1/4 كوب من الزيت.
- 3/4 كوب من الماء.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- زيت للقلي.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- 1 كوب من الماء.
- عصرة من الليمون.
يمكن تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وسنشرح لكم الطريقة بالتفصيل خطوة خطوة وهذه الطريقة هي:
- نقوم بعمل الشربات بوضع السكر والماء فى إناء علي النار ونضع عليهم عصرة الليمون ونتركه يغلى حتى يصبح ثقيل ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بإحضار إناء ونضع به الماء ونضعه على النار.
- ثم نضع على الماء رشة الملح ونضيف اليه الزيت ونتركه على النار حتى يغلى.
- نقوم بنخل الدقيق جيداً ونضعه على الماء المغلي تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق وبعد ذلك نحضر ملعقة خشبية ونقوم بتقليبه بسرعة حتى تتماسك العجينة.
- وبعد ذلك ننزلها من على النار ونتركها حتى تبرد تماما.
- ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونضيفه عليه الفانيليا ونقوم بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة واذا كانت العجينة طرية نقوم بوضع بيضة أخرى.
- نضعها في كيس حلواني أو تشكيله بقمع البسكويت.
- ونقوم بتقطيعه بالمقص أو براحة اليد المبللة بالزيت.
- يتم القلي في زيت بارد تماما حتى ينضج ويصبح هش ومقرمش ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نضعه بعد ذلك في الشربات البارد ونقدمه بالهنا والشفا.
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