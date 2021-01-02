في دقائق تخلصي من شعر المنطقة الحساسة بملعقة فازلين بدون الم نهائيا

تحاول العديد من الفتيات والسندات التخلص من الالم عند ازالة شعر العانة ولكن دون جدوى بالرغم من استخدام الكثير من الأشياء، لذلك اوضح بعض الخبراء في التجميل أن للفازلين دور كبير للتخلص من الألم عند بدء التنظيف، مع ضمان التخلص من اللون الغامق الذي ينتج بعد ازالة الشعر ويمكن ذلك من خلال استخدام احد الوصفات الطبية.

الفازلين

هو أحد المواد الشمعية التي تساعد على ترطيب البشرة بالكامل، كما تساهم على تنظيف جميع المشاكل التي تتعرض لها عبر استخدام بعض المواد الطبيعية مع الفازلين.

فوائده

يمكن استخدامه على الجسم بالكامل لعلاج جميع المشاكل الموجودة به.

يساعد في ترطيب وتنعيم المناطق الجافة

يرطب الاكواع والركب.

يعالج الشفتين من التشققات مع ازالة الجلد الميت.

يمكن استخدامه لتغطية وترطيب الحواجب.

يغذي الرموش ويساهم في تطويلها لجعل منظر العينين افضل.

يساعد على فك التشابك من الشعر مع تقوية البصيلات.

يساعد في تنعيم الشعر كالحرير.

طرق لإزالة شعر العانة باستخدام الفازلين

يمكن استخدام الفازلين لإزالة الشعر من الجسم بالكامل من خلال إضافة مواد ومكونات طبيعية وتوزيعها فى الأماكن المراد تنظيفها وسوف تنظف خلال دقائق.

الفازلين والكركم

مكونات الوصفة:

ملعقة وربع من الكركم.

أربع ملاعق من اللبن.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة حمص بودرة.

طريقة التحضير:

فى وعاء صغير نقوم بسكب اللبن ونضيف إليه الكركم ودقيق الحمص.

ونقلبها معا حتى يتجانس الخليط.

نقوم بعمل حمام مائي للفازلين ونضيفه للخليط.

سوف يتكون خليط متماسك يشبه العجينة نضعه على منطقة العانة.

نتركه لمدة من الوقت على يصبح جافا.

نبدأ بنزع الخليط عكس اتجاه الشعر.

سوف يزيل الشعر بالكامل وسوف يتم تفتيح منطقة العانة.

عشب السعد للتخلص من شعر العانة

يساعد نبات السعد على سهولة نزع شعر العانة مع عدم عودتها لفترة طويلة فهو يساعد على الحد من نمو الشعر في العانة.

مكونات الوصفة:

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة من عشب السعد المطحون.

طريقة التحضير: