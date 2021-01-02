فوائد تجميلية من الليمون لبشرة نضرة وشعر كثيف وأظافر قوية ستذهلك، البشرة والشعر والأظافر هي من أهم مظاهر الجمال لدي المرأة ولذلك دائماً ما ترغب في الحفاظ عليها والاهتمام بها كثيراً، وذلك حتي تتمتع بجمال طبيعي خالي من أي عيوب أو شوائب، ولهذا تلجأ إلي شراء منتجات العناية للحصول علي كل معالم الجمال ولكن هذه المنتجات سوف توفر لكي ما تريدين لكنها سوف تتسبب في أضرار كبيرة علي الشعر والبشرة وكذلك الأظافر علي المدي البعيد، علي الرغم من أنه توجد العديد من المكونات الطبيعية البسيطة والفعالة والتي تتوفر في المنزل ونتائجها مذهلة.

فوائد مذهلة من الليمون للعناية بالبشرة والشعر والأظافر لن تتخيلي أهميتها

الليمون من أفضل وأقوي المواد الطبيعية التي تمنحك عناية فائقة بالحفاظ علي نضارة البشرة وصحة الشعر وجمال أظافرك، فالليمون يحتوي علي خصائص هامة والكثير من الفيتامينات الغنية جداً مثل فيتامين سي وغيره للعناية والاهتمام بالشعر والبشرة والأظافر.

فوائد الليمون ووصفاته لبشرة نضرة ونقية

يعد الليمون من أهم الحمضيات التي تتمتع بخصائص مطهرة للبشرة كما يعالج البقع وتصبغات الجلد، كما يعد مكون فعال في تبييض وتفتيح البشرة لوجه صافي وأكثر نضارة.

طريقة تحضير وصفة عصير الليمون لتبييض البشرة

كل ما تحتاجين إليه في هذه الوصفة هو مكون بسيط ويتوافر في كل منزل ولكن له فوائد لا تعد ولا تحصي ومكونات هذه الوصفة هي

عصير ليمون فريش.

القليل من الماء الدافيء.

قطعة نظيفة من القطن.

قومي بوضع القليل من عصير الليمون علي القليل من الماء لتبييض البشرة ثم قومي بغمس القطنة في الماء ومرريها علي الوجه لمدة من دقيقة لدقيقتين، ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء وتستخدم مرتين في الأسبوع.

طريقة تحضير وصفة عصير الليمون والخيار لغلق مسام البشرة

تتمتع هذه الوصفة بخصائص قابضة فالخيار يحافظ علي منح البشرة الترطيب، كما يساعد في غلق المسام وتجديد خلايا البشرة والجلد ويخفف من تجاعيد الوجه ومكونات هذه الوصفة بسيطة وسهلة حيث تتكون من

شرائح خيار طازجة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يتم غمس شرائح الخيار في عصير الليمون ثم توضع علي الوجه مع التدليك حول منطقة الأنف لغلق المسام، ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء البارد وتستخدم يوماً بعد يوم لنتائج أفضل.

فوائد الليمون ووصفاته لشعر كثيف وخالي من القشرة

يساعد الليمون علي تحفيز نمو الشعر من خلال الحفاظ علي جذور الشعر، كما يقلل من إفرازات الشعر الدهنية والتي تتسبب في انسداد بصيلات الشعر ومنعها من النمو لشعر كثيف وصحي.

وصفة عصير الليمون وزيت جوز الهند لزيادة كثافة ونمو الشعر

يساعد عصير الليمون وزيت جوز الهند علي تقوية الشعر وزيادة نموه من خلال تحفيز بصيلات الشعر لتتمتعي بشعر كثيف، وكل ما تحتاجين في هذه الوصفة هي المكونات التالية

2ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بخلط المكونات جيداً ثم توضع علي فروة الرأس مع التدليك، ثم يترك لمدة من 3 ل 4 ساعات وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة عصير الليمون والزنجبيل المطحون لعلاج قشرة الرأس

تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة للتخلص من القشرة المزعجة، فعصير الليمون والزنجبيل يقومان بتطهير فروة الرأس من البكتيريا والفطريات المسببة للقشرة، مما تجعلها نظيفة وخالية من الأوساخ، ومكونات هذه الوصفة هي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

1/4 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بمزج المكونات في الماء ثم يغسل بها الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً، وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لشعر صحي.

فوائد الليمون ووصفاته لأظافر قوية وبيضاء

يحتوي الليمون علي الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تمنح الأظافر القوة واللمعان وتزيد من صلابتها، كما يقلل من تكسرها ويقوم بتنظيفها من الأوساخ وبقايا الجلد الميت مما يجعلها بيضاء ولامعه.

وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون لأظافر قوية وأكثر بياض

يقوم زيت الزيتون بتوفير الترطيب واللمعان للأظافر أما عصير الليمون يقوم بتنظيفها وجعلها قوية وأكثر بياض، ومكونات هذه الوصفة هي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بخلط المكونات حتي تمتزج ثم ضعي أظافرك في هذه الوصفة مع فركها جيداً لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك تغسل الأظافر بالماء الفاتر وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.