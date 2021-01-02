برياني الدجاج بطريقة سهلة ولذيذة نفس طعم برياني المطاعم بأسهل وأشهى طريقة

برياني الدجاج الهندي أحد الأكلات الشهية التي يتفق عليها الكثير من الناس من معظم دول العالم، نظرًا لأنها وجبة شهية تحتوي توابل مميزة وخلطات تضفي عليها طابعًا خاصًا، عدا عن أن برياني الدجاج تعد من الأكلات السهلة واللذيذة في نفس الوقت، والتي دائمًا ما تلجأ ربات البيوت لإعدادها في المناسبات، ترجع أصل أكلة البرياني لبلاد الهند، إلا أن اختلاط شعوب الهند بالشعوب العربية خاصة في بلاد الخليج، جعل من أكلة البرياني طعامًا عربيًا خليجيًا ذو مجموعة من التوابل الهندية ذات الطعم المميز وطريقة برياني الدجاج طريقة سهلة.

طريقة برياني الدجاج سهلة إلًا أنها ذات مكونات دقيقة، وفي هذا السياق خطوة بخطوة سيتم توضيح طريقة عمل برياني الدجاج الذي يعد في المطاعم، حتى تتمكن كل ربة منزل من إعداده بنفسها دون الحاجة إلى طلبه من المطاعم.

مكونات برياني الدجاج الهندي الأصلي

تنقسم مكونات برياني الدجاج إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وهي الدجاج ومكونات التتبيلة الخاصة بها، والمجموعة الثانية مجموعة الأرز وتوابله.

4 قطع دجاج أو دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أقسام.

كوب من اللبن الرائب.

5 ملاعق كبيرة كزبرة مقطعة ناعم.

3 ملاعق كبيرة نعناع مقطع ناعم.

كوب من شرائح البصل المحمر.

7 فصوص من الثوم المهروس.

3 ملاعق كبيرة من مهروس الزنجبيل.

عصير نصف ليمونة.

3 ملاعق كبيرة من ويت الذرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الهيل.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من بهارات البرياني الحارة.

وفيما يتعلق بمكونات الأرز وتوابله:

كوبان من الأرز البسمتي.

عدد 2 ورق غار.

عود من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من (القرنفل، الهيل، اللومي، الملح).

مكعب من مرق الدجاج.

ربع كوب من النعناع الأخضر.

ربع كوب بصل جوانح محمر.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

رشة زعفران.

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يتم غسل الدجاج جيدًا وينزع منها الجلد ويتبل بالتوابل الخاصة بالدجاج المذكورة في المكونات، ويترك منقوع بها لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين. نضع إناء كبير على النار ونضع فيه ملعقتين من السمنة ويتم إضافة الدجاج المتبل فوقها بالتتبيلة كاملة، ونقلب الدجاج حتى يكتسب لون ذهبي، ثم نغمره بكوبين كبيرين من الماء، ونتركه حتى نصف ساعة. حتى ينضج الدجاج نبدأ بتحضير الأرز، نحضر طنجرة كبيرة نضع فيها ماء ساخن وورق غار وقرفة وقرنفل وهيل ولومي وملح ومكعب مرقة، ونتركها حتى الغليان ثم نضع فيها الأرز المغسول لمدة 10 دقائق على نار عالية، وبعد تشربه للماء ننقل الأرز في طنجرة الدجاج حتى تمام نضجه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرقة الدجاج تكون كافية لتسوية الأرز. نقوم برص طبقة من الأرز في طنجرة الدجاج فوقها رشة كزبرة خضراء ونعناع وبصل محمر، ثم طبقة أخرى من الأرز بعدها نعناع وكزبرة وبصل ثم طبقة ارز ثالثة، ثم نقوم بإذابة رشة من الزعفران في كوب صغير من الماء ونقوم برشه على الأرز حتى يعطي لون ذهبي ولا نحرك الأرز نغطيه جيدًا ونتركه نصف ساعة على نار هادئة.

طريقة برياني الدجاج الهندي