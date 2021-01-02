طريقه عمل البان كيك بصوص الشوكولاته بسرعه في المنزل وبطعم لذيذ

تسال الكثير من النساء في الآونة الخيرة عن طريقه عمل البان كيك بصوص الشوكولاته في المنزل وتسالن أيضا حول مقادير الوصفة وطيفيه التحضير في المنزل والحصول علي الذذ طعم لا يمكن تفريقه عن منتج المحلات، البان كيك بصوص الشوكولاته يمكن تناوله علي الفطور مع الكثير من الفاكهة ولذلك سوف نقوم بشرح المقادير والمواصفات وطريقه التحضير بالمنزل.

مقادير البان كيك بصوص الشوكولاته

سوف نعرض لكم عن مقادير البان كيك بصوص الشوكولاته التي يمكن تحضيرها بالمنزل وهي كالاتي:

إحضار 2 بيضه.

كوب من الدقيق.

1 ملعقه كبيره من السكر.

1 ملعقه كبيره من بي كربونات الصوديوم.

نصف كوب من الحليب.

رشه من الملح وتكون خفيفه.

نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.

ربع كوب زبده من الفول السوداني.

طريقه عمل البان كيك بصوص الشوكولاته

سوف نعرض إليكم طريقه وكيفيه تحضير البان كيك بصوص الشوكولاته في المنزل وذلك بعد إحضار المقادير بالأعلى وبعدها يتم تنفيذ الخطوات الأتية:

إحضار وعاء كبير ثم كسر البيض ويتم ضربه جيدا حتي يكون مليء بالفقاعات.

وضع الزبدة في طاسه ليتم أذابتها بالكامل.

يتم مزج جميع المكونات في وعاء كبير ويتم خلطهم جميعها حتي تختفي منها التكتلات.

يتم تسخين مقلاه عريضه تحتوي علي القليل من الزيت أو الزبدة ويتم توزيعه جيدا فيها لكي يمنع البان كيك بصوص الشوكولاته من الالتصاق فيها.

يتم اخذذ الخليط بمغرفة ويتم وضعها في المقلاة.

يتم خفض النار حتي يتم التسوية من الداخل والخارج وعندما يتحول الأطراف إلي اللون البني يتم تقليبه علي الجانب الأخر.

مقادير عمل صوص الشوكولاته

تسال البعض أيضا عن معرفه مقادير وكيفيه تحضير صوص الشوكولاته ونحن سوف نشرح لكم من خلال الأتي مقادير عمل صوص الشوكولاته:

2 كوب من الكاكاو الخام الغير محلي.

2 كوب من السكر.

ربع كوب من الماء.

كيس من الفانيليا.

طريقه عمل صوص الشوكولاته

إليكم طريقه وكيفيه تحضير صوص الشوكولاته بعد إحضار المقادير التي بالأعلى وبعدها يتم عمل الأتي: