طريقه عمل البان كيك بصوص الشوكولاته بسرعه في المنزل وبطعم لذيذ

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تسال الكثير من النساء في الآونة الخيرة عن طريقه عمل البان كيك بصوص الشوكولاته في المنزل وتسالن أيضا حول مقادير الوصفة وطيفيه التحضير في المنزل والحصول علي الذذ طعم لا يمكن تفريقه عن منتج المحلات، البان كيك بصوص الشوكولاته يمكن تناوله علي الفطور مع الكثير من الفاكهة ولذلك سوف نقوم بشرح المقادير والمواصفات وطريقه التحضير بالمنزل.مقادير البان كيك بصوص الشوكولاته
سوف نعرض لكم عن مقادير البان كيك بصوص الشوكولاته التي يمكن تحضيرها بالمنزل وهي كالاتي:
- إحضار 2 بيضه.
- كوب من الدقيق.
- 1 ملعقه كبيره من السكر.
- 1 ملعقه كبيره من بي كربونات الصوديوم.
- نصف كوب من الحليب.
- رشه من الملح وتكون خفيفه.
- نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.
- ربع كوب زبده من الفول السوداني.
سوف نعرض إليكم طريقه وكيفيه تحضير البان كيك بصوص الشوكولاته في المنزل وذلك بعد إحضار المقادير بالأعلى وبعدها يتم تنفيذ الخطوات الأتية:
- إحضار وعاء كبير ثم كسر البيض ويتم ضربه جيدا حتي يكون مليء بالفقاعات.
- وضع الزبدة في طاسه ليتم أذابتها بالكامل.
- يتم مزج جميع المكونات في وعاء كبير ويتم خلطهم جميعها حتي تختفي منها التكتلات.
- يتم تسخين مقلاه عريضه تحتوي علي القليل من الزيت أو الزبدة ويتم توزيعه جيدا فيها لكي يمنع البان كيك بصوص الشوكولاته من الالتصاق فيها.
- يتم اخذذ الخليط بمغرفة ويتم وضعها في المقلاة.
- يتم خفض النار حتي يتم التسوية من الداخل والخارج وعندما يتحول الأطراف إلي اللون البني يتم تقليبه علي الجانب الأخر.
تسال البعض أيضا عن معرفه مقادير وكيفيه تحضير صوص الشوكولاته ونحن سوف نشرح لكم من خلال الأتي مقادير عمل صوص الشوكولاته:
- 2 كوب من الكاكاو الخام الغير محلي.
- 2 كوب من السكر.
- ربع كوب من الماء.
- كيس من الفانيليا.
إليكم طريقه وكيفيه تحضير صوص الشوكولاته بعد إحضار المقادير التي بالأعلى وبعدها يتم عمل الأتي:
- يتم تقليب الكاكاو والسكر والماء علي نار هادئه حتي تبدأ بالذوبان والغليان.
- يتم ترك الخليط علي النار لمده دقيقه واحده.
- يتم التقليب مع الفانيليا بعد رفعه من النار للحصول علي قوام متماسك.
- يتم تركه بعد ذلك ليبرد وبعدها يتم استخدامه.
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