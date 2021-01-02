العجينة السحريه قطنية وذهبية للبيتزا والفطاير وكافة انواع المعجنات

عجينة سحرية لعمل جميع أنواع المخبوزات وهي العجينة التي تبحث عنها معظم الأمهات لتحضير أفضل أنواع الفطائر والبيتزا وغيرها من المخبوزات اللذيذة والشهية ومخبوزات بديل لسندوتشات المدرسه وجميع انواع المخبوزات والمعجنات وإليكم الطريقة فتابعوها معنا. طريقة عمل العجينة السحرية للمخبوزات والفطائر هي واحدة من أفضل أنواع العجائن التي يتم استخدامها في تحضير أشهى أنواع المخبوزات والفطائر والتي تحتاج للمكونات التالية: مقادير العجينة: 5 كوب وربع دقيق أبيض منخول.

كوب زبادي.

5 ملعقة كبيرة سكر.

5 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

4/1 كوب ماء فاتر.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 كوب من الماء الساخن للعجن. طريقة تحضير العجينة السحرية ضعي قدر على النار وضيفي له كوب ونصف من الماء وكوب من الدقيق قبل أن تغلي الماء وقلبي جيداً حتى أن يذوب الدقيق تماماً.

استمري في التقليب حتى يصبح لديك عجينة متماسكة وذات قوام كبير.

احضري كوب ضعي به قليل من الماء وقليل من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة وقلبي جيداً واتركيها جانباً حتى يتخمر.

احضري وعاء ضعي به باقي كمية الدقيق ومن ثم يضاف إليه العجينة التي سبق وقمنا بتحضيرها ويضاف لها كوب الزبادي وباقي السكر وملعقة صغيرة بكينج بودر وربع ملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة زيت.

ومن ثم يضاف خليط الخميرة وقليل من الماء وقلبي بشكل جيد جداً بواسطة ملعقة خشبية وبعد أن تختلط المكونات مع بعدها نقوم بعجنها باستخدام اليد لمدة 10 دقائق.

بعد العجن غلفي العجينة بملعقة كبيرة من الزيت وقومي بتغطيتها بكيس الطعام واتركيها حتى أن تخمر وتتضاعف لمدة ساعة كاملةلتصبح عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات .

. بعد ذلك يجب أن يتم اخراج الهواء منها جيداً ومن ثم رش القليل من الدقيق على سطح المطبخ وعلى العجينة واعجنيها ثم تقطع لأربعة أجزاء.

وبعدها يمكنك استخدامها في تحضير الخبز أو أي نوع من المخبوزات كالفطائر والبيتزا.

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