علاج القولون وانتفاخات البطن بالمنزل باستخدام مكونات وأعشاب طبيعية

علاج القولون وانتفاخات البطن بالمنزل، يسعي الكثير من الأشخاص لعلاج مرض انتفاخات البطن وعلاج القولون، وهو عبارة عن غازات متراكمة في الأمعاء تكون بسبب تخمر الكربوهيدرات الغير مهضومة والتي تكون موجودة في الأمعاء الدقيقة بسبب البكتريا الموجودة في القولون وعدم التخلص منها يؤدي إلي آلم قوي في البطن وعدم الارتياح والشعور بالإحراج أمام الآخرين والانزعاج من هذا الشعور، حيث يوجد العديد من أسباب القولون وانتفاخات البطن مثل الطعام الذي يوجد ألياف وبقليات ونشويات وسكريات والمشروبات الغازية كل هذا يجعل القولون والبطن في حالة انتفاخ،حيث بدون أن نذهب إلي طبيب سوف نتعرف على أسباب القولون وانتفاخ البطن وكيفية علاج هذا المرض بالوصفات والأعشاب الطبيعية في المنزل.

أسباب وجود الغازات في القولون:

تناول بعض الطعام الذي تعمل على تكون الغازات في القولون مثل، الفول والفاصوليا والعدس والحمص، والنشويات أيضا مثل الرز أو الشعرية، والسكريات. القولون الهضمي أو العصبي وهو عدم مضغ الطعام بشكل صحي وتناوله بسرعة، وهذا بسبب دخول الهوا بنسبة كبيرة في المعدة أثناء تناول الطعام. تناول بعض الأدوية التي تكون لها دور جانبي في انتفاخ البطن والقولون. التدخين يؤدي إلي التهاب القولون وانتفاخ البطن بشكل دائم. الإمساك يؤدي إلي انتفاخ القولون البطن والشعور بالتعب وعدم الراحة. عدم شرب السوائل الساخنة التي تعالج القولون.

علاج القولون وانتفاخات البطن بالمنزل:وصفات طبيعية لعلاج القولون وانتفاخات البطن:

تعتبر بعض الأدوية تعالج غازات البطن والقولون لمدة معينة واحياناً تضرر باقي أجهزة الجسم، لكن الأعشاب والوصفات الطبيعية لا تضرر أي مكان بجسم الإنسان بل تمنحه القوة وتخفف من تعب القولون عن طريق الوصفات والأعشاب الطبيعية التي تحضر في المنزل.

الكمون:

نقوم بأحضار ملعقة من الكمون في كوب من الماء المغلي ونضعه على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بتركه ونغطيه حتى يهدأ ونشربه مرتين في اليوم.

اليانسون:

نقوم بوضع ملعقتان من اليانسون في وعاء وكوب من الماء ونضعه على النار ونتركه يغلى لمدة 3 دقائق ثم نتركه يهدأ ونضع قطراتان من الليمون ونشربه 3 مرات في اليوم.

الشاي بالنعناع:

نقوم بوضع كوب الشاي ونضيف إليه النعناع وهو يعمل على تهدأ البطن من الغازات ويفضل شرب الشاي بالنعناع مره في اليوم، وايضا يفضل تناول الطعام بدون-زيت لانه يكون صحي لمرضي القولون

القرنفل:

يساعد القرنفل على تخفيف آلام البطن والقولون عن طريق وضع 4 حبات من القرنفل في وعاء من الماء المغلي ونتركه حتى يهدأ ثم نضيف إليه ربع ملعقة من السكر، ونشربه مرتين في اليوم ويفضل قبل النوم.