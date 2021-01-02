إزالة الشعر بالخل من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الفتيات حيث إن عملية التخلص من الشعر من المشاكل التي تواجه الكثير بسبب الآلام التي تسببها عملية الإزالة ولكن الآن أصبحت العملية في غاية السهولة واليسر ومن الممكن أن نزيل الشعر من الأماكن التي نريدها بدون الشعور بالألم، ومن الطرق الحديثة والمجربة هو الخل حيث إن الخل الأبيض له العديد من الفوائد سواء للبشرة أو الجسم ويساعد أيضًا على مكافحة الجراثيم والفطريات وتطهير الجلد، ويتم استخدام الخل في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة وإزالة الشعر ومن أجل الحصول على جسم ناعم خالي الشعيرات التي تنمو تحت الجلد نقوم باستخدام الخل الأبيض.طريقة إزالة الشعر
خل الطعام له فوائد في إزالة الشعر حيث يعمل على حرق بصلات الشعر ومن ثم لم تنبت مرة أخرى فضلاً عن أن الخل سوف يعمل على التخلص من مشكلة جلد الوزة ولتحضير الوصفة نتبع الآتي:
- يجب عند إزالة الشعر بالشفرة أن تتم أثناء وقت الاستحمام نظرًا إلى أن مسام الجسم تكون مفتوحة.
- نقوم بإحضار ربع كوب من الخل الأبيض العادي.
- نضع شفرة الحلاقة الخاصة بنا في الخل واستخدامها مباشرة على الجلد دون الحاجة إلى جل أو صابون.
- بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر في المناطق المرادة نقوم بدهن الجسم بزيت الزيتون.
الشعر الصغير من المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص ويعد الكركم من المواد الطبيعية التي لها تأثير ممتاز على البشرة وتفتيح لون البشرة فضلاً عن كونه يعمل على إزالة الشعر من الجذور والتخلص من جلد الوزة ونمو الشعر تحت الجلد ومن أجل التخلص من الشعر نقوم بعمل الآتي:
- نخلط 2 ملعقة من الكركم مع 2 ملعق من الملح.
- نقوم بإضافة الخل بالتدريج حتى نحصل على عجينة لينة سهلة الفرد.
- نغسل المكان المراد إزالة الشعر منه بالماء الدافئ.
- نفرد الماسك على المكان ثم نتركه كي يجف تمامًا.
- نفرك المكان جيدًا سوف نلاحظ تساقط الشعر.
- نكرر الوصفة عند الحاجة.
- نقوم بدهن الجسم فازلين لإعطاء نعومة ولتبيض الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة الشعر بالخل من الجسم وعدم نموه مجددًا والتخلص من الشعر تحت الجلد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.