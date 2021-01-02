معلقة واحدة ضعيها علي الشامبو لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه وإنبات الفراغات ويحارب الصلع

تطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه وإنبات الفراغات ، الكثير من السيدات بحاجة إلى تطويل وتكثيف الشعر لكن لا يوجد لديهم وقت في استعمال الوصفات التي تتطلب وقت وصبر أثناء وضع الوصفات، هذا الأمر يجعلها تفكر في استخدام المستحضرات الجاهزة الداخل في تركيبها المواد الكيميائية التي تسبب تلف وضعف الشعر لذا سوف نعرض عليكم كيفية وضع مكون واحد فقط على الشامبو يعطي نتائج جيدة للشعر وتجعله أكثر طولا وكثافة .

وصفة الزنجبيل مع الشامبو تطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه وإنبات الفراغات وصفة الزنجبيل مع الشامبو تطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه وإنبات الفراغات الزنجبيل مفيد جداً لتقوية بصيلات الشعر كما يعمل على تعزيز نمو الشعر وإنباته ويعالج تقصف الشعر . يتم استخدام الزنجبيل البودر على الشامبو المخصص لكي ولا يشترط نوع معين ولكن ينصح باستخدام نوع جيد مفيد وعلاجي للشعر.

يتم وضع ملعقة طعام كبيرة لكل ١٠٠ مللي من الشامبو.

يرج جيدا حتى التجانس.

يغسل به الشعر مع تدليك فروة الرأس لمدة خمسة دقائق ثلاثة مرات أسبوعيا. وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وإنباته وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وإنباته القرنفل له دور فعال في زيادة كثافة الشعر كما يعالج جميع مشاكل الشعر ويعمل على إنبات الشعر . مكونات وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر يتم طحن ملعقة طعام كبيرة من أعواد القرنفل.

صحن ملعقة طعام كبيرة من أوراق السدر.

ملعقة طعام كبيرة من طحين الزنجبيل. طريقة استخدام وتحضير وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر يتم وضع كميات متساوية من الثلاثة مكونات ثم وضعها في الشامبو.

يرج جيدا ويترك لمدة يوم كامل حتى تمام التجانس.

يتم استخدامه عند غسيل الشعر مع تدليك فروة الرأس لمدة خمسة دقائق ويفضل استخدامه ثلاثة مرات أسبوعيا . وصفة الزعتر مع الشامبو لتنعيم وتكثيف الشعر يحتوي الزعتر على الفيتامينات التي تعمل على تغذية الشعر ومعالجته كما يمنع من تساقط الشعر .

. يتم استخدام ملعقة طعام كبيرة من طحين الزعتر.

يوضع على أي نوع من شامبو الأطفال.

يرج جيدا ويترك لمدة ساعتين حتى تمام التجانس .

ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو ونقوم بعمل حركات دائرية في لتعزيز فروة الرأس ونتركه على الشعر لمدة نصف ساعه أو أكثر .

للحصول على أكثر نتيجة فعاله ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر . وصفة الزعتر مع الشامبو لتنعيم وتكثيف الشعر إذا أردت الحصول على شعر طويل وينبت بغزارة وقوي لا تترددي في استخدام إحدى هذه الوصفات فهي طبيعية ولا تسبب أي ضرر للشعر وينصح باستخدامها بانتظام ولمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.

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