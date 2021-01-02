طريقة عمل كرات كيك شوكولاته بالموز ترافل جوز الهند الشهي

طريقة عمل كرات كيك شوكولاته فهي من الحلويات السهلة التي تصنع بسرعة بدون استخدام فرن، فهي عبارة عن كيك مغطى ومغلف بالشوكولاته اللذيذة وعدد من المكونات الأخرى التي سوف نتعرف عليها بالسطور القادمة، وبعض الدول يطلق عليها حلويات رأس العبد فهي حلوى بسيطة يحبها الأطفال بشدة وتحضر في البيت بسهولة وبسرعة جدا، فهي خليط كيك مع الكاكاو والزبدة ومزيج من جوز الهند ومزجهم معا وصنع كرات، وتغميسه في الشوكلاته وتزين بجوز الهند، فيمكنك في المناسبات والأعياد صنع كرات شوكولاته اللذيذة وتشترك أطفالك في صنعها معك ويدخل بهم الفرحة والبهجة، واستمتاع الأسرة بأحلى كيك شوكولاته على شكل كرات وتتناوله الأسرة بأكملها مع بعضها. مكونات عمل كرات كيك شوكولاته المزين بالفستق مقدار من كيك شوكولاته المفتت لقطع صغيرة. كوب من جوز الهند المبشور المجفف. نصف كوب كاكاو بودرة ناعم. نصف كوب حليب سائل كامل الدسم. نصف كوب زبدة ذائب أو بحرارة الغرفة. طريقة عمل كرات شوكولاته للأطفال مزينه بالفستق بوعاء ضعي به فتات الكيك الجاهز مع بودرة الكاكاو وجوز الهند وخلط كمية كلها مع بعضها البعض.

ثم ضيفي عليه الحليب والزبدة وتخلط المكونات مع بعضها ثم تدخل إلى الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعة تقريبا.

ثم أخرج عجينة كرات الشوكولاته أو رأس العبد من الثلاجة وشكلها على شكل كرات واغمسيها في كمية من جوز الهند المبشور، ورصيها في صينية تقديم.

ثم اذيبي القليل من الشوكلاته مع الزبدة الطرية وغمسي بها كرات الكيك وارفعيها ورصيها على شبكة حتى تنتهي من كمية كلها.

اتركيها حتى تتغطى كلها وتتماسك عليها الشوكولاته وتقدم باردة مع مشروبك المفضل أو القهوة. مقادير كرات الترافل بالموز والشوكولاته نحتاج إلى باكو ونصف من بسكويت السادة. ثمرة موز كبيرة ناضجة مهروسة. 5 ملاعق كبيرة حليب سائل. 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة. جوز مفروم بكمية على حسب الرغبة. جوز هند مجفف مبشور لتغطية كرات. خطوات عمل كرات ترافل الموز والشوكولاته اهرسي ثمرة الموز جيدا وضعيها في وعاء على جنب وغطيها حتى لا يتغير لونها، ثم ضعي البسكويت بالطعم الذي ترغبين فيه سواء بالشوكولاته أو سادة، وخلطه في المطحنة وتشغيلها حتى يكون بسكويت مطحون وناعم.

ثم يضاف الكاكاو والجوز المجروش والحليب والموز وتقليب كل مكونات جيدا حتى تكون عجينة متماسكة.

بعد أن تختلط المكونات مع بعضها اعجنيها بيديك جيدا، شكلي على شكل كرات من العجينة وغطيها بجوز الهند المبشور.

وترص على طبق تقديم وبتلك الخطوات يكون لديك طريقتين لعمل كرات بسكويت شوكولاته بالموز أو بالكيك. مكونات عمل كرات كيك شوكولاته المزين بالفستقطريقة عمل كرات شوكولاته للأطفال مزينه بالفستقمقادير كرات الترافل بالموز والشوكولاتهخطوات عمل كرات ترافل الموز والشوكولاته

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