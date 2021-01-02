بسبوسة بالطحينة.. إضافة بسيطة لطعم مميز والسر الذي يخفيه عنك شيفات محلات الحلويات

بسبوسة بالطحينة ،الحلويات من الأطباق التي لا غنى عنها وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة كما أن لها الطعم الشهي الجميل، كما يفضل عمل وتحضير الحلويات في المناسبات السعيدة و الأعياد، من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الناس هي البسبوسة وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل بسبوسة بطريقة جديدة وبإضافة متميزة ستعطيها طعماً مُختلفاً ولذيذ. بسبوسة بالطحينة بسبوسة بالطحينة المكونات كوب من السميد.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الماء.

كوب من الزبادي.

أربع ملاعق من السمن.

ثلاث ملاعق من الفستق.

كوب من جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من القطر، والذي سوف نذكر لكم طريقة عمله بالتفصيل لحلوى شرقية ناجحة. طريقة تحضير بسبوسة بالطحينة نحضر وعاء كبير ونضع به كلا ً من السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ونقلبهم مع بعضهم البعض.

نضيف السمن وكوب الزبادى والطحينة والماء الفاتر ويتم الخلط جيدا ً حتى تتداخل المكونات معا ً.

نحضر صينية وندهنها بالقليل من السمن ثم نضيف خليط البسبوسة بالطحينة ويتم توزيعها في الصينية.

ندخل البسبوسة في الفرن تحت درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية حتى يتحمر اطراف صينية البسبوسة ثم يتم خفض درجة حرارة الفرن ونتركها حتى تمام النضج وحتي يتحمر وجة البسبوسة.

نخرج البسبوسة بالطحينة من الفرن ثم نسكب عليها القطر بحيث تكون البسبوسة ساخنة و القطر أيضا ً ساخن. طريقة عمل القطر طريقة تحضير بسبوسة بالطحينةطريقة عمل القطر المكونات كوبان من السكر

كوبان من الماء

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير نحضر قدر ونضع به جميع المكونات ونرفعه على النار ونتركها حتى تمام الغليان ثم نرفعه من على النار، ولابد أن يوضع على البسبوسة وهو بارد والبسبوسة ساخنة، وليس العكس.

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