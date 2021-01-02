وصفة الفازلين للتخلص من شيب الشعر نهائيًا بدون أي مواد كميائية

وصفة الفازلين للتخلص من شيب الشعر، من الفوائد المهمة جداً للفازلين والتي لا يعلمها الكثير، هي إمكانية استخدامه للتخلص من الشعر الابيض، وخاصة الذي يظهر للشباب سواء من الرجال والنساء في سن مبكر، حيث يمكن تحضير الكثير من الوصفات البسيطة والمكونة من مواد متوفرة في كل منزل للقضاء على الشيب.

وصفة الفازلين للتخلص من شيب الشعر نهائيًا

أول هذه الوصفات نحتاج لتحضيره إلى ملعقة كبيرة من الفازلين ونفس المقدار من جل الصبار وفيتامين e، يتم عمل حمام مائي للفائزين وبعدها نخلط معه باقي المكونات، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر الأبيض، ونغطي الشعر بقبعة الرأس البلاستيكية ونترك الخليط لمدة ليلة كاملة، وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر بالماء والشامبو، ومن الأفضل المواظبة على هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المطلوبة بسرعة.

يمكن تحضير وصفة أخرى مشابهة للوصف السابقة، حيث نحتاج فيها إلى ملعقة كبيرة من الفازلين المذوب في حمام مائي، نخلط معه ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من جل الصبار، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر ويٌترك لمدة لا تقل عن ليلة كاملة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر حيداُ بالماء الفاتر والشامبو الطبي، وللحصول على نتيجة مرضية، يجب القيام بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

القضاء علي الشيب بمواد طبيعية

كذلك يمكن الاعتماد على مواد طبيعية أخرى لعلاج الشيب، حيث يتم غلي خمس ورقات من ورق الكاري مع نصف كوب من زيت الجوز الهند، وبعد أن تكتسب هذه الأوراق اللون الاسود، يتم رفع الخليط وتصفيته من ورق الكاري، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك ليلة كاملة، وفي الصباح يتم غسله بالماء والشامبو الطبي، ومع المواظبة على تطبيق هذا الخليط على الشعر مرة واحدة أسبوعياً سوف نقضي على مشكلة الشيب بشكل نهائي.

كما يمكن استخدام عصير البصل للتخلص من الشيب، وذلك عن طريق خلط ثلث كوب منه مع نفس المقدار من عصير الليمون، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، وللحصول على نتيجة مرضية يجب تكرار هذا الخليط ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع الواحد.