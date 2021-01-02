البصل علاج لكثير من الأمراض ويخلصك من الكثير الفيروسات ..تعرف على فوائده الكثيرة

البصل هو نبات و يعتبر من الخضروات، ويتناوله جميع البشر سواء بشكل مباشر كخضار اخضر أو في السلطة، أو بشكل غير مباشر في كثير من الأكلات، ورغم أن كل البشر يعرفونه ألا أن الكثير من الناس يجهلون فوائده وقدرته على العلاج من الكثير من الأمراض وكيف أن البصل يحمي جسمنا من الكثير الهجمات الفيروسية

وفي هذا المقال سوف نتعرف على ما هو وفوائده والمواد التي يحتويها تجعله مهم جدا لجسم الإنسان

أولا ما هو البصل

كما سبق القول هو نبات أو خضار له أورق أنبوبية منفوخه تنمو راسه اسفل الأرض ثم تنمو الأوراق فوق الأرض، ويزرع البصل عن طريق غرس الفصيلة وهي البصله الصغير في الأرض لكي تنمو وتكبر، وللبصل رائحه نفاذه وذلك لان البصل يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكبريتية.

استخدامات البصل

يستخدم في عمل اغلب الأكلات في جميع دول العالم وفي عمل السلطة، وكذلك من الممكن تخليله، ويستخدم فيعمل الكثير من الوجبات الغذائية

فوائده الطبية

أثبتت الدراسات العلمية على قدرته الفائقة في علاج الكثير من الأمراض، فهو يعتبر صيدلية طبيعية متحركة يمكنك استخدامها لكي تحمي جسمك وسوف نلخص فوائده فيما يلي

البصل في علاج البرد

أثبتت الدراسات العلمية قدرته في علاج أمراض البرد والشتاء، وذلك لأنه لدية القدرة على تنظيف الجيوب الأنفية والحلق من الفيروسات ويطرها خارج الجسم

فوائده في علاج الجيوب الأنفية

أمراض الجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية تنتج عن وجود غضاريف في الانف هذه الغضاريف تقوم بتكوين الإفرازات المخاطية في الحلق، وهنا يأتي دوره الذي يعمل على طرد الإفرازات المخاطية وطرد البلغم من الانف الحلق.

لديه القدرة على علاج أمراض القلب والسكر وهشاشة العظام

يستخدم في علاج أمراض السرطان لأنه يحتوي على مركبات ضد الالتهاب والكوليسترول والأكسدة

يستخدم في علاج البثور والجروح وتقرحات الفراش مثله مثل الثوم

يستخدم في علاج أمراض الروماتيزم والتهابات المفاصل والروماتويدي.

فوائد أخرى للبصلأنواعه

يوجد في العالم أنواع مختلفة وهي

منه البني

ومنه الأبيض

ومنه الأصفر

واخيرا الأحمر

قيمته الغذائية

يحتوي على مواد تجعلها ذات قيمة غذائية عالية وتجعل له فوائد كثيرة لجسم الإنسان