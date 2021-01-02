سر كفتة الحاتي.. سر المهنة من أشهر كبابجي في مصر 6 خطوات لكفتة رائعة

سر كفتة الحاتي ،الكثير من الأشخاص يبحثون عن سر كفتة الكبابجي أو الحاتي؛ حيث أن الكفتة في مطاعم الكباب تمتاز بالمذاق الرائع والمختلف، وللحصول على ذاك المذاق يجب إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة للحصول على أشهى طعم وقوام مميز، لأن أبرز ما يميزها هو القوام المتماسك على عكس الكفتة البيتي، واليوم سوف نخبركم بجميع أسرار الحاتي. سر كفتة الحاتي البصل : لكي نحصل على كفتة مثل كفتة الحاتي يجب علينا اولاً أن نقوم بفرم البصل جيداً، ومن الضروري أيضاً أن تقوم بتصفية البصل جيداً من الماء حتى لا تفسد الكفتة ولكن لا تتخلصي من الماء بل ضعيه في طبق جانباً فسوف نحتاج إليه، ولا يجب أن نُبالغ في كمية البصل في الوصفة كي لا يطغي مذاق البصل على مذاق اللحم فبصلة واحدة لمقدار نصف كيلو تافي بالغرض. الطماطم: كثير من الناس لا يعرفون هذا السر ولكن من أهم أسرار كفتة الحاتي هي عصير حبة طماطم واحدة فهي تُعطي مذاق لا مثيل له للكفتة. اللحم المفروم: من أهم الخطوات في عمل الكفتة هي فرم اللحم ففرم اللحم ناعم جداً هو أحد أهم أساسيات كفتة الحاتي حتى تتماسك الكفتة ولا تتفتت اثناء الشواء، والدهون الموجودة في اللحم مهمة جداً؛ حيث أن الدهون تُعطي الرائحة والمذاق للكفتة، ويجب فرم مالا يقل عن 20% دهن مع الكفتة. الدقيق: مهم جداً إضافة الدقيق للوصفة، يًعطي الدقيق قوام ممتاز للكفتة ولكن يجب مراعاة عدم الإفراط في وضع الدقيق ف ملعقتين كافيان جداً لكل كيلو لحم. مدة ترك اللحم يرتاح قبل تشكيله: من المهم أيضاً ترك اللحم مدة من الوقت بعد تتبيله بكل البهارات حتى يرتاح ويكون أسهل في التشكيل. ماء البصل: نأتي بماء البصل ونُضيف إليه القليل من الزيت وندهن به الكفتة قبل شوائها فهذه الخطوة تزيد الكفتة مذاق وشكل رائعين، وهذا سر كفتة الحاتي المميزة. سر كفتة الحاتي

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