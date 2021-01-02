قوالب التيراميسو الإيطالية الباردة أو كيكة البسكويت في 10 دقايق فقط

تعتبر حلى التيراميسو أو ما يطلق عليها كيكة البسكويت الباردة، وهي إحدى أشهر للأنواع الجديدة من الحلويات، والتي تباع في الأسواق داخل محلات الحلوانية، والتي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، وخاصةً الأطفال فهم يفرحون بتناولها، ويسعدون بطعمها.

والتيراميسو صنف حلو من الحلويات الإيطالية، التي ذاع صيتها، وانتشرت كثيراً في الكثير من دول العالم سواء كان على المستوي العالمي، أو على مستوى العالم العربي.

والتيراميسو من الحلويات التي تحظى على إقبال شديد من الكثير من الأشخاص حول العالم كله، حيث أصبحت تقدم بكميات هائلة في كبرى المطاعم العالمية في الولايات المتحدة، ودول أوربا، وفي دول العالم العربي أيضاً.

ويعتبر التيراميسو من الحلويات مرتفعة القيمة الغذائية، حيث تحتوي التيراميسو على نسبة عالية من الكالسيوم، ونسبة مزهلة من البروتين، والحديد، والماغنسيوم، والبوتاسيوم، والكثير من المعادن والعناصر الغذائية الأخرى.

وأكثر ما يجعل حلى التيراميسو مميزة هو أنها من الحلويات الخفيفة والهشة، والتي لا تحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، كما يتمتع التيراميسو بمذاق القهوة الرائع، والشهي، والذي نعشقه جميعاً.

وتعمل القهوة التي هي مكون أساسي لعمل التيراميسو على تحسين المزاج، وتنشيط القلب والعقل، وتعطي أحساس بالطاقة والنشاط، وتجعلك مستعد لتبدأ يومك بدون الإحساس بالضغوط.

كما يتكون التيراميسو من عدت طبقات مختلفة من الكريمة اللذيذة، والبسكويت والشيكولاتة، ويمكن تحضير وتقديم حلى التيراميسو في المنزل بكل سهولة وبساطة، وفي وقت قياسي، فالتيراميسو من الحلويات السريعة في التحضير، والتي تقدم باردة في الحفلات والتجمعات، وأعياد الميلاد والأفراح، فهي تعد من أشهى أطباق الحلويات، وأسهلهم في التحضير، وأسرعهم في التجهيز، تابعوا معنا لنتعلم سوياً طريقة عملها بسهولة.

كوب ونصف الكوب من الدقيق الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الزبدة الطرية بدرجة الغرفة. صفار بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ربع كوب من الحليب السائل أو الماء البارد. ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض المطحون. نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كوب من الدقيق الخاص بعمل الحلويات. ربع كوب من السكر الأبيض المطحون. ملعقة صغيرة من الزبدة السايحة. ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كوب من الماء الساخن. ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الكريمة اللباني الحلوة السائلة. نصف كوب من الشيكولاتة المبشورة. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض المطحون. نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ربع كوب من الكاكاو المحلى للتزين.

يحضر عدد خمسة قوالب المخصصة لعمل التارت ويفضل أن تكون قوالب مستطيلة، ويوضع ورق الزبدة بالقوالب، وترص على صاج بنفس مقاس الفرن. تحضر العجينة، بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب منه في العجانة الكهربية. توضع نصف كوب من الزبدة الطرية، وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، وملعقتان كبيرتان من اللبن السائل، ونصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. تخفق المكونات جيداً على سرعة مرتفعة، حتى الحصول على عجينة طرية متجانسة ولينة. يوضع صفار البيضة مع نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا، وملعقة كبيرة من الماء، ويخفق الخليط مرة أخرى على سرعة متوسطة حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام. تقسيم العجينة إلى خمسة أجزاء متساوية، ثم يفرد كل جزء في القوالب من القاع وحتى الأطراف بحيث يكون القلب مجوف. توضع القوالب بالصاج المرصوصة عليه في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لون القوالب فاتح وذهبي. بعد أن تنضج تخرج من الفرن، وتترك قليلاً جانباً حتى تهدأ وتبرد. يخرج التارت من القوالب، وترك القوالب جانباً لعمل الطبقة الثانية بها.

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