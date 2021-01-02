أسهل طريقة عمل السجق البلدي المحمر مثل المحلات

السجق البلدي من أشهى المأكولات التي يعشقها الجميع ويوجد له طرق مختلفة ومتعددة لعمله، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية جهاز مناعة جسم الإنسان وبالتالي يحمي جسم الإنسان من العديد من الأمراض الخطيرة والمضرة، وأيضاً يعمل على بناء العظام بشكل صحى وسليم، ويحتوي على سعرات حرارية مفيدة لجسم الإنسان، ويساعد في تقوية الأسنان، ولكن يفضل تنظيفه جيدا عن طريق إزالة الطبقة الخارجية بلطف كي لا نتسبب فى تقطيعها، وإليكم المكونات والطريقة عمل السجق البلدى في المنزل.

مكونات تحضير السجق البلدي المحمر:

السجق البلدي من أشهر المأكولات الشعبية وخاصة الإسكندرية التي يوجد عدد كثير منا يحبونه، ولكي نقوم بتجهيزه وتحضيره في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار كوب من الماء الساخن.

إحضار كمية من الملح على حسب الرغبة.

إحضار عدد ثلاث ثمرات من الفلفل الألوان.

إحضار عدد ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

إحضار وزن كيلو جرام من السجق البلدي المغسول والمقطع على حسب الرغبة.

إحضار ملعقه من الزيت.

إحضار كمية من الفلفل الأسود.

إحضار فلفل حار على حسب الرغبة.

إحضار أربعة ثمرات من الطماطم المفرومة.

إحضار ثمرة من البصل.

طريقة عمل وتحضير السجق البلدي المحمر:

لكي نقوم بتجهيز السجق البلدي المحمر في المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات التالية من أجل الحصول على وجبة سجق مذهلة وهنية: