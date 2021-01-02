أسهل طريقة عمل السجق البلدي المحمر مثل المحلات

السجق البلدي من أشهى المأكولات التي يعشقها الجميع ويوجد له طرق مختلفة ومتعددة لعمله، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية جهاز مناعة جسم الإنسان وبالتالي يحمي جسم الإنسان من العديد من الأمراض الخطيرة والمضرة، وأيضاً يعمل على بناء العظام بشكل صحى وسليم، ويحتوي على سعرات حرارية مفيدة لجسم الإنسان، ويساعد في تقوية الأسنان، ولكن يفضل تنظيفه جيدا عن طريق إزالة الطبقة الخارجية بلطف كي لا نتسبب فى تقطيعها، وإليكم المكونات والطريقة عمل السجق البلدى في المنزل.مكونات تحضير السجق البلدي المحمر:
السجق البلدي من أشهر المأكولات الشعبية وخاصة الإسكندرية التي يوجد عدد كثير منا يحبونه، ولكي نقوم بتجهيزه وتحضيره في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- إحضار كوب من الماء الساخن.
- إحضار كمية من الملح على حسب الرغبة.
- إحضار عدد ثلاث ثمرات من الفلفل الألوان.
- إحضار عدد ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.
- إحضار وزن كيلو جرام من السجق البلدي المغسول والمقطع على حسب الرغبة.
- إحضار ملعقه من الزيت.
- إحضار كمية من الفلفل الأسود.
- إحضار فلفل حار على حسب الرغبة.
- إحضار أربعة ثمرات من الطماطم المفرومة.
- إحضار ثمرة من البصل.
لكي نقوم بتجهيز السجق البلدي المحمر في المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات التالية من أجل الحصول على وجبة سجق مذهلة وهنية:
- نقوم أولا بغسل البصل والفلفل الألوان والفلفل الحار جيدا.
- ثم نقوم بتقطيعهم إلى شرائح ذات سمك رفيع.
- نحضر مقلاه ونضعها على النار هادئة، ونضع فيها الزيت ونتركه يسخن قليلاً.
- ثم نقوم بوضع السجق في المقلاه ونتركه لحين تحميره، مع تقليبه حتى يحصل على اللون الذهبي من جميع الجوانب.
- نقوم بإضافة الثوم والبصل إلى السجق قبل نضجه، ونقلب هذا الخليط تماماً لمدة دقيقتين.
- نقوم بوضع الفلفل الألوان والحار والطماطم ونقلبهم لمدة دقائق.
- نقوم بإضافة الماء الساخن على السجق ونتركه حتى تمام تسويته نهائياً.
- نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونطفئ النار، ونضعه في طبق التقديم ونتناوله ساخنا، وذلك عن طريق تقديمه مع طبق من الأرز بالشعرية والبطاطس المحمرة.
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