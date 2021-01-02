ماهو العكبر وماهي فوائده الصحية

العكبر هو أحد منتجات نحل العسل وهو عبارة عن أحجار شمعية لزجة صغيرة غير منتظمة الشكل، ينتجه النحل على الأشجار والأوراق والأغصان، ولهذه المادة فوائد صحية عدة كونها تتكون من زيوت طبيعية وأحماض ودهون غير مشبعة وحبوب اللقاح، ومن مكوناته يتضح لنا فوائده المهمة، وهي:

فوائد العكبر الصحية:

ذكر موقع "ويب طب" أن للعكبر فوائد متعددة وهو مادة تستخدم في إعداد الكثير من الوصفات المنزلية و الشعبية وحتى العقاقير الطبية، ومن فوائده:

تناول العكبر مفيد لمرضى السكري حيث يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

أكثر ما يستخدم به العكبر في غير تناوله هو علاج الحروق الطفيفة وآثارها، ومنع الالتهابات الجلدية، وعلاج الثآليل و القدم الرياضي.

تناول العكبر يعزز صحة الفم ويعالج مشاكله وأمراضه ويساهم في تطهيره من الفطريات التي تسبب الالتهابات والتقرحات به.

يعد العكبر أحد المسكنات الطبيعية وهو يؤخذ بعد العمليات الجراحية لتسكين الألم.

تناول العكبر يعزز صحة الجهاز التنفسي بسبب فعاليته في علاج الأمراض الموسمية الشائعة مثل نزلات البرد والانفلونزا، كما يمكن أن يقي من الإصابة بمرض السل.

يستخدم الكعبر في الوقاية من التورم المهبلي.

الكعبر من أفضل الأطعمة التي تعمل على رفع مناعة الجسم.

يمكن للكعبر أن يقي من الأمراض السرطانية مثل سرطان الأنف والحنجرة وسرطان القولون.

للكعبر فوائد عدة للجهاز الهضمي وهو يعزز صحة القولون والمعدة والأمعاء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.