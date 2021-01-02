تعتبر القهوة اليوم واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وترتبط القهوة عادة بالجلسات العائلية او مع الضيوف والاصدقاء وهي بحق جليس الجميع في كافة الاوقات.

يجري تحميص حبوب القهوة الخضراء وطحنها واضافة بعض المكونات اليها حسب الرغبة مثل الهيل، وهي غنية بمادة الكافيين ما يجعل منها مادة منبهة.

قد يكون تناول القهوة بكميات صغيرة ومعتدلة مفيداً للصحة، إن لجهة خفض معدلات الوفاة او لجهة محاربة السرطان ومرض السكري من النوع الثاني بفضل محتواها العالي من مضادات الاكسدة. فضلاً عن تعزيز صحة الدماغ ومحاربة الاكتئاب والحالة المزاجية المضطربة.

الا ان الاكثار من تناول القهوة قد تكون له اضرار مضاعفة مقارنة بفوائده، اذ يؤدي الادمان على تناول القهوة الى قلة النوم، وتزايد القلق والتوتر، ونقص الحديد في الجسم. كما ان الاكثار من القهوة يفاقم مشاكل صحية عدة منها الصداع النصفي وامراض القلب.

وبالتالي ينصح الخبراء والاطباء بضرورة التخفيف من اثار الكافيين الذي نحصل عليه من القهوة والشاي وغيرها من المشروبات الغنية بهذه المادة. لكن انسحاب الكافيين من الجسم قد تكون له تداعيات صحية من الواجب معرفتها قبل البدء بعملية التوقف عن تناول الكافيين بشكل تام.

اعراض انسحاب الكافيين من الجسم

يستعرض موقع "روسيا اليوم" لمجموعة من اعراض انسحاب الكافيين من الجسم وهي:

انعدام الطاقة:

يشعر الانسان بنفاذ الطاقة وعدم القدرة على القيام بأية اعمال نتيجة خلو جسمه من الكافيين، الذي يعد منبَهاً عالياً للجسم ويساعد على تنشيطه.

واضافة الى قلة النشاط، فإن النعاس من الاعراض المصاحبة لانسحاب الكافيين من الجسم.

وينصح الخبراء بعدم التوقف بشكل فجائي عن تناول الكافيين، والبدء بتقليل الجرعات اليومية سواء من القهوة او الشاي او المشروبات الغازية لتعويد الجسم والعقل على التكيف مع الوضع الجديد.

الصداع:

يسبب استهلاك الكافيين يومياً التغير في سرعة تدفق الدم الى الدماغ، وعند التوقف عن تناوله فإنه يتسبب بالصداع.

وتؤكد دراسات عدة على ان الحل الافضل لمحاربة الصداع العادي والنصفي الناجم عن انسحاب الكافيين من الجسم، يكون بالقيام بنشاط يضخ الدم في الجسم حتى وإن كان على شكل نزهة سريعة.

ضبابية الدماغ:

يعلم الجميع ان الكافيين دوت الخليج مادة مسببة للادمان، وبالتالي فإن الاقلاع عن تناوله يمكن ان يؤثر على التركيز ويزيد من ضبابية الدماغ وتقلبات المزاج وصولاص الى الاكتئاب.

ويمكن استبدال المشروبات الغنية بالكافيين بمشروبات أخرى مثل الماتشا التي تحتوي على نصف الكافيين الموجود في فنجان من القهوة السوداء، اضافة الى الاحماض الامينية L-theanine الذي تؤكد الدراسات انه يوفر دفعة كبيرة لقدرة الدماغ على التركيز.

الرغبة الشديدة في تناول السكر:

كون الكافيين يؤثر بشكل سلبي على مستويات الكورتيزول في الجسم، ما يتسبب بخفض نسبة السكر في الدم وزيادة الرغبة بتناول الطعام خصوصاً الاطعمة الغنية بالسكر.

ويعاني البعض من الدوار والاغماء نتيجة الانخفاض الشديد في السكر بالدم، لذا ينصح الاشخاص الذين يعلمون على انسحاب الكافيين من اجسامهم بتدارك هذه المشاكل والحصول على طعام حلو المذاق لكنه صحي، مثل بعض شرائح التفاح مع زبدة اللوز، أو التمر أو التوت أو أي شكل طبيعي آخر للسكر مع بعض الألياف أيضاً.