أقوى كيراتين طبيعي للشعر بمكونات بسيطة من مطبخك واحصلي على شعر كالحرير

أقوى كيراتين طبيعي للشعر ، حيث تُعاني بعض السيدات من مشكلة خشونة الشعر مما يتسبب في إزعاجهم وإحراجهم، مما يدفعهم للذهاب إلى صالونات التجميل والقيام بعمل فرد للشعر ولكن قد يحتوي هذا الفرد على مواد كيميائية تتلف الشعر، لذا إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تمنحك الجمال والنعومة.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر

هناك الكثير من الوصفات التي يُمكنك عملها في البيت لكي تمنح النعومة والحيوية للشعر دون الحاجة إلي استخدام المواد الكيميائية التي لها بالغ الضرر على الشعر وتسبب تقطعه وتقصفه، كما قد تسبب التلف الشديد لفروة الرأس، وسوف نخبركم عن بعض الوصفات الطبيعية بديلة الكيراتين ومنها ما يلي:

كيراتين طبيعي بالأفوكادو

المكونات:

حبتان من الأفوكادو.

كوب كبير مناسبة من المايونيز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نبدأ أولاً بتقشير الأفوكادو ويتم هرسها في محضرة الطعام.

نضيف إلى الأفوكادو المايونيز ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو باليدوي حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

نضع الوفة السابقة على فروة الرأس وعلى الشعر بعد تقسيمه غلي خُصل ويترك لمدة ساعة.

يتم غسل فروة الرأس بالماء الفاتر جيداً بعد ذلك.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة.

حليب جوز الهند اقوى كيراتين طبيعي للشعر

المكونات:

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال:

نمزج كلاً من عصير الليمون، وحليب جوز الهند وزيت الزيتون بشكل جيد.

نفرد الخليط السابق على فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

نكرر عمل المزيج السابق مرة في الأسبوع.

الحليب والعسل لفرد الشعر

المكونات:

ملعقة واحدة من العسل.

ثلث كوب من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط كلاً من العسل، والحليب جيداً.

نضع الوصفة السابقة على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر جيداً.

وللحصول على شعر ناعم ومفرود دائماً، يجب الحرص على تمشيطه يومياً بمشط خشبي واسع أو بفرشاة شعر، ويجب تدليك فروة الرأس كل يوم قبل النوم بقطرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ولا تزيد الكمية عن قطرة حتى لا تُسد المسام وتسمح للشعر بإفراز زيوته الطبيعية بشكل صحي.