وصفات سهلة لتطويل الشعر بسرعة البرق وكثيف مثل ذيل الحصان

وصفات سهلة لتطويل الشعر بسرعة البرق بمكونات طبيعية من المطبخ تقوم على إطالة الشعر وملئ الفراغات الناتجة عن تساقط الشعر، تظهر في أسرع وقت فتظهر النتيجة في خلال أسبوع ويتم الحصول على أفضل نتيجة بعد مرور شهر من الاستمرار على الوصفات، يعاني الجميع من تساقط الشعر بغض النظر عما إذا كان شخصاً بالغًا أم طفلاً فإن هذا الخليط له دور تطويل الشعر بسرعة فائقه، حيث تحتوي على مكونات وبذور طبيعية تمامًا لها فوائد لا حصر لها للبشرة أو الشعر أو جسم الإنسان، نقدم لكم عبر موقع ثقفني أفضل وصفات لتطويل الشعر والحصول على نتيجة ممتازة في خلال وقت قياسي بشرط الالتزام بالمقادير وطريقة الاستخدام.

حبة البركة: قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من الحبة السوداء مع كوب كبير من الماء وضعيها على نار هادئة حتى تصل إلى درجة الغليان، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من القرنفل وقومي بغليها مرة أخرى على نار هادئة، أتركي الخليط حتى يبرد ثم قومي بعملية الترشيح أو التصفية وإضافة السائل إلى زجاجة فارغة مع رذاذ الماء، يتم رشها على الشعر يومياً قبل النوم لمدة أسبوع مع غسله بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي للحصول على أسرع وصفة لتطويل الشعر. البصل والثوم: من أشهر الوصفات لمستخدمة و المعروفة بين النساء هي البصل والثوم لتطويل الشعر، ثومي بتقطيع بصلة متوسطة الحجم مع أربعة فصوص من الثوم وضعيها في وعاء دون تقشيرها ثم أضيفي لها لهم كوباً من الماء مع وضعها على نار هادئة، عندما تلاحظين تغير لون الماء قومى برفعه من على النار و تصفيته جيداً والانتظار حتى يبرد السائل، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من القهوة وامزجي هذه المكونات جيدًا حتى يتجانس الخليط وقومي بتدليك فروة الرأس جيداً مع غسل الشعر بالكامل من الجذور حتى نهاية الأطراف، يمكنك الاعتماد على هذه الوصفة في تكثيف الشعر وتطويله لوجود مواد مؤكسدة تساعد الخلايا على زيادة أنتاج الشعر .

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كيفية تطويل الشعر بسرعة

يمكنك استخدام وصفة حبة البركة لتطويل الشعر كل يوم قبل الذهاب إلى النوم مع تجفيفه تمامًا دون غسل أومع تدليك فروة الرأس لمدة عشرة دقائق من أجل تنشيط الدورة الدموية كما تساعد هذه الوصفة على علاج تساقط الشعر، يمكنك استخدام وصفة الثوم والبصل لتطويل الشعر قبل الاستحمام ثم تركه على شعرك مدة لا تقل عن ساعتين مع وضع كيس بلاستيكي ثم الاستحمام وغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الطبي، يمكنك استخدام ما تريدين مما سبق حيث أن جميعها وصفات سهلة لتطويل الشعر بسرعة البرق.